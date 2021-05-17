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    • Ekonomi
    • 17.05.2021 20:56
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    • 17.05.2021 20:58
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    Milyonlarca kişi merakla ve heyacanla 17 Mayıs Kabine toplantısı kararlarının neler olduğunu araştırmaya başladı. Başkan Erdoğan liderliğinde bugün toplanan Kabine toplantısı sona erdi. 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran sonrasında atılacak olan normalleşme adımları hakkında yapacağı açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda açıklamada bulunan Başkan Erdoğan yeni sürece ilişkin olarak 'Nefes Kredisi' müjdesini de verdi. Peki, ? Esnaf kredisinden kimler faydalanacak?

    takvim.com.tr
    Nefes kredisi kimlere verilecek 2021? Esnafa nefes kredisi başvurusu nasıl yapılır?

    Gündemde milyonlarca vatandaş merakla ve heyecanla 17 Mayıs Kabine Toplantısı kararlarının neler olduğunu yoğun bir şekilde araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı liderliğinde bugün toplanan 17 Mayıs Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararlar neler? 17 Mayıs- 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan 'kademeli normalleşme' genelgesinin yayınlanmasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Toplantıda kademeli normalleşme ve esnafa destek konuları masaya yatırıldı. Peki, Nefes kredisi kimlere verilecek? Hangi bankalar esnafa faizsiz kredi verecek? Esnaf kredisinden kimler faydalanacak?

    NEFES KREDİSİ NEDİR 2021?

    Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Nefes kredisi kobilere düşük faizli kedi imkanı sunuyor. Nefes Kredisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve DenizBank arasında yapılan bir anlaşma ile verilen bir kredidir. Öte yandan bu krediyi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı oda ve borsalara üye olan KOBİ'lere verilmektedir.

    NEFES KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

    Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 1 Haziran 2021 tarihinden sonra alınacak tedbirler merak konusu olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği müjdeyle Ticari ve KOBİ'lerin yüzünü güldürdü. Yeniden Nefes Kredisi verileceğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net bir tarih vermedi. İlerleyen süreçte açıklanan tarihe haberimizde yer verilecektir.

    NEFES KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

    Bankamızın Kurumsal, Ticari ve KOBİ segmentleri içerisinde yer alan TOBB Üyesi; Ticaret Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeleri.

        ESNAFA 3 BİN TL VE 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ!

        Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan esnafa yönelik yeni kararları açıkladı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

        "1 milyon 200 bin vatandaşımız esnafa verdiğimiz destekten yararlandı. Kısa çalışma ödeneğinden 3 milyon, işsizlik ödemesinden 1 milyonun üzerinde vatandaşımız faydalanmıştır. Bu desteklerin tutarı şimdiden 50 milyar lirayı bulmuştur. 5 milyonun üzerinde haneye nakit yardımı yaptık. Tüm bu nakdi ödemelerin tutarı 134 milyar TL gerçekleşirken bu rakam hazarin sonu 181 milyar lirayı bulacaktır. Bugüne kadar 206 milyar lirayı bulan borç ertelemenin tutarı yıl sonunda 219 milyar liraya ulaşacaktır.

        Bu hibe programıyla işlerine ara vermiş olan esnaflarımıza 2 grup halinde destek olmayı planlıyoruz.

        1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

        2. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz.
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