4D'li kamu ve taşeron işçilerin toplu sözleşmeleri için Ramazan Bayram öncesinde ,i sözleşmesi taslağı hazırlandı. Taslağın çok yakında tamamlanacağı bildirildi. Kamu çalışanları için toplu sözleşmede Türk ve Hak İş konfederasyonları sürecin sorunsuz olarak yürütülmesi açısından birlikte hareket edecek. Buna göre Türk-İş bünyesinde 330 bini aşkın, Hak-İş bünyesinde ise 300 bine yakın işçi ilgili sözleşme kapsamına giriyor. İşçileri temsil eden konfederasyonların bu yıl süreci birlikte yürüteceği belirtiliyor.
Türk ve Hak İş Birlikte Hareket Edebilir
Hürriyet Gazetesinin haberine göre kamu çalışanları için toplu sözleşmede Türk ve Hak İş konfederasyonları sürecin sorunsuz olarak yürütülmesi açısından birlikte hareket edecek.
Buna göre Türk-İş bünyesinde 330 bini aşkın, Hak-İş bünyesinde ise 300 bine yakın işçi ilgili sözleşme kapsamına giriyor. İşçileri temsil eden konfederasyonların bu yıl süreci birlikte yürüteceği belirtiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ise ortak çalışmanın ilk 6 ay da dahil olmak üzere birçok konudaki taleplerin şekillenmesi bekleniyor. Bu taleplerde ilk sırada işçilere yapılacak olan zam ve işçilerin özlük haklarındaki talepler ter alıyor.