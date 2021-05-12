İşçilere Enflasyon Farkı Verilecek Mi?

Bu yıl toplu sözleşme kapsamında işçilerin merakla beklediği konulardan biri de işçilere enflasyon farkının verilip verilemeyeceği yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 2019 ve 2020 yılları için sözleşme Ağustos 2019 tarihinde kararlaştırılmıştı. Kamu tarafın ve konfederasyonlar arasındaki uzlaşıda 3 bin 500 TL altında maaş alan işçi için 150 TL yardım, tüm işçilere 2019 ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 için ise yüzde 3'er zam ve oluşursa enflasyon farkı ödenmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre işçilere bu yıl da enflasyon ödemesi yapılması bekleniyor.