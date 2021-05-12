Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 12.05.2021 11:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 11:03
    ABONE OL

    ne müjde! TİS için taslak hazırlandı! Taşeron işçilere enflasyon farkı kaç TL verilecek?

    4D'li Taşeron işçilere müjde gibi haber! Peş peşe açıklandı. 4D’li kamu ve taşeron işçileri için ’ndan sonra gelecek olan toplu iş sözleşmesi için taslağın hazırlandığı ifade ediliyor. ı’na günler kala, kamu işçileri için kritik süreçte geri sayım ise devam ediyor. Gündemde yer alan bilgilere göre Türk ve Hak İş’in ortak hareket edebileceği biliniyor. Ayrıca kamu ile masaya oturulacak sözleşme taslağının ise büyük ölçüde tamamlandığı ifade ediliyor. Bu yıl toplu sözleşme kapsamında işçilerin merakla beklediği konulardan biri de işçilere enflasyon farkının verilip verilemeyeceği yer alıyor.

    takvim.com.tr
    4D'li Taşeron ve kamu işçilerine müjde! TİS için taslak hazırlandı!

    4D'li kamu ve taşeron işçilerin toplu sözleşmeleri için Ramazan Bayram öncesinde ,i sözleşmesi taslağı hazırlandı. Taslağın çok yakında tamamlanacağı bildirildi. Kamu çalışanları için toplu sözleşmede Türk ve Hak İş konfederasyonları sürecin sorunsuz olarak yürütülmesi açısından birlikte hareket edecek. Buna göre Türk-İş bünyesinde 330 bini aşkın, Hak-İş bünyesinde ise 300 bine yakın işçi ilgili sözleşme kapsamına giriyor. İşçileri temsil eden konfederasyonların bu yıl süreci birlikte yürüteceği belirtiliyor.

    Türk ve Hak İş Birlikte Hareket Edebilir

    Hürriyet Gazetesinin haberine göre kamu çalışanları için toplu sözleşmede Türk ve Hak İş konfederasyonları sürecin sorunsuz olarak yürütülmesi açısından birlikte hareket edecek.

    Buna göre Türk-İş bünyesinde 330 bini aşkın, Hak-İş bünyesinde ise 300 bine yakın işçi ilgili sözleşme kapsamına giriyor. İşçileri temsil eden konfederasyonların bu yıl süreci birlikte yürüteceği belirtiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ise ortak çalışmanın ilk 6 ay da dahil olmak üzere birçok konudaki taleplerin şekillenmesi bekleniyor. Bu taleplerde ilk sırada işçilere yapılacak olan zam ve işçilerin özlük haklarındaki talepler ter alıyor.

        Ortak çalışmada uzlaşmanın sağlandığı durumda, protokol taslağının da hazır olacağı ifade ediliyor. Sözleşmeye ilişkin çalışma taslağının 17 Mayıs haftasında ilk olarak Çalışma Bakanlığı'na sunulması ve sonrasında ise bakanlık değerlendirmesi sonucunda ise genel teklife bakarak kendi teklifini sunması bekleniyor.

        İşçilere Enflasyon Farkı Verilecek Mi?

        Bu yıl toplu sözleşme kapsamında işçilerin merakla beklediği konulardan biri de işçilere enflasyon farkının verilip verilemeyeceği yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 2019 ve 2020 yılları için sözleşme Ağustos 2019 tarihinde kararlaştırılmıştı. Kamu tarafın ve konfederasyonlar arasındaki uzlaşıda 3 bin 500 TL altında maaş alan işçi için 150 TL yardım, tüm işçilere 2019 ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 4, 2020 için ise yüzde 3'er zam ve oluşursa enflasyon farkı ödenmesi kararlaştırılmıştı. Buna göre işçilere bu yıl da enflasyon ödemesi yapılması bekleniyor.

        Ağustos ayı itibari ile ayrıca memurlar için de toplu iş sözleşmesi için masaya oturulması bekleniyor. Hem kamu işçileri hem de memurlar için sürecin ağustos ayında yoğun olması muhtemel.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması
        Haberler Ekonomi 4D'li Taşeron ve kamu işçilerine müjde! TİS için taslak hazırlandı! Taşeron işçilere enflasyon farkı son dakika kaç TL verilecek?