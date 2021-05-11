Çocuklara emeklilik fırsatı (Ekonomi haberleri)

AK Parti milletvekilleri, ekonomiye yönelik pek çok düzenleme içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini içeriyor. Yasal düzenleme kapsamında, 18 yaşın altındaki gençler ve çocuklar için BES hesabı açılabilecek. Bu şekilde 23 milyon kişinin BES şemsiyesine girebileceği belirtiliyor.
MARAŞ SEMBOL ÇİÇEĞİ ARIYOR
'Kahramanmaraş'ta yapılacak olan EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor. Onikişubat Belediyesi, sembol çiçeği belirlemek anket başlattı. Ankette Maraş Sümbülü, Maraş Gülü, Ters Lale, Salep Orkidesi ve Lavanta bulunuyor. Seçilen çiçek EXPO 2023'ün amblemi olacak. ww.expo2023.org sitesinden oylama yapılabilecek. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kısa sürede 100 bin oy kullanıldığını söyledi.
ZAMAN DEĞERLİ
Patek Philippe'in nadir bulunan bir saati Cenevre'de düzenlenen müzayedede 7.8 milyon dolara satıldı. Saati almak için 9 kişi yarıştı. Yeni sahibi, telefonla teklif veren ve ismi açıklanmayan bir kişi oldu. 2523 referans numarasıyla meraklıları tarafından bilinen bu 'İpek Yolu' modeli, bu referansın şimdiye kadar yapılmış en eski modeli. 1953 yılında üretilen sarı altın saatin iki kurma kolu bulunuyor.