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    Çocuklara emeklilik fırsatı (Ekonomi haberleri)

    AK Parti milletvekilleri, ekonomiye yönelik pek çok düzenleme içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, 18 yaş altı vatandaşların (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini içeriyor

    Çocuklara emeklilik fırsatı

    AK Parti milletvekilleri, ekonomiye yönelik pek çok düzenleme içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, 18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES'e aktarımına imkan sağlanması, Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların yeniden düzenlenmesini içeriyor. Yasal düzenleme kapsamında, 18 yaşın altındaki gençler ve çocuklar için BES hesabı açılabilecek. Bu şekilde 23 milyon kişinin BES şemsiyesine girebileceği belirtiliyor.

    MARAŞ SEMBOL ÇİÇEĞİ ARIYOR
    'Kahramanmaraş'ta     yapılacak olan EXPO 2023 için hazırlıklar sürüyor. Onikişubat Belediyesi, sembol çiçeği belirlemek anket başlattı. Ankette Maraş Sümbülü, Maraş Gülü, Ters Lale, Salep Orkidesi ve Lavanta bulunuyor. Seçilen çiçek EXPO 2023'ün amblemi olacak. ww.expo2023.org sitesinden oylama yapılabilecek. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, kısa sürede 100 bin oy kullanıldığını söyledi.

    ZAMAN DEĞERLİ
    Patek Philippe    'in nadir bulunan bir saati Cenevre'de düzenlenen müzayedede 7.8 milyon dolara satıldı. Saati almak için 9 kişi yarıştı. Yeni sahibi, telefonla teklif veren ve ismi açıklanmayan bir kişi oldu. 2523 referans numarasıyla meraklıları tarafından bilinen bu 'İpek Yolu' modeli, bu referansın şimdiye kadar yapılmış en eski modeli. 1953 yılında üretilen sarı altın saatin iki kurma kolu bulunuyor.

        TÜRK TELEKOM ENGELLERİ KALDIRIYOR
        Türk Telekom        , engellilerin bilgiye, sanata eşit şartlarda erişebilmesi için çalışmaya devam ediyor. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Telefon Kütüphanesi ve uygulama içerisindeki İlaç Barkodu Okuma özelliği ile görme engellilerimizin hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Günışığı projemiz sayesinde çocuklarımızın geleceğine ışık olmak için çalışıyoruz" dedi.

        ELEKTRİKLİ OTOMOBİL GAZA BASTI
        Türkiye'de         bu yılın ilk 4 ayında dizel motorlu otomobil satışları yüzde 10.3 gerilerken, elektrikli ve hibrit otomobil satışları yüzde 200'ün üzerinde artış kaydetti. Ocak-Nisan döneminde benzinli otomobiller 131 bin 463 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Dizel otomobil satışları ise 48 bin 417 oldu. Hibrit otomobil satışı 15 bin 101'e ulaşırken, elektrikli otomobil satışı da 444 olarak kayıtlara geçti.
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        Haberler Ekonomi Çocuklara emeklilik fırsatı (Ekonomi haberleri)