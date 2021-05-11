Çocuklara emeklilik fırsatı (Ekonomi haberleri)

ZAMAN DEĞERLİ

Patek Philippe'in nadir bulunan bir saati Cenevre'de düzenlenen müzayedede 7.8 milyon dolara satıldı. Saati almak için 9 kişi yarıştı. Yeni sahibi, telefonla teklif veren ve ismi açıklanmayan bir kişi oldu. 2523 referans numarasıyla meraklıları tarafından bilinen bu 'İpek Yolu' modeli, bu referansın şimdiye kadar yapılmış en eski modeli. 1953 yılında üretilen sarı altın saatin iki kurma kolu bulunuyor.