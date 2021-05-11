Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 303 millet bahçesi projesinin 80'i tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunuldu. Ankara'da Atatürk Kültür Merkezi'nin içinde yer aldığı Millet Bahçesi projesinin tamamlanması için de gün sayılıyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İnşaasında yüzde 86 oranında ilerledik. 30 Ağustos'a kadar tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine açmak istiyoruz. Örnek bir proje olacak. Ankara'nın Central Parkı diyebiliriz" dedi.

Toplam proje alanının 637 bin, yeşil ve açık alanların 601 bin ve yapısal kapalı alanların 35 bin metrekare olduğunu belirten Kurum, bahçenin içinde kıraathane, kütüphane, dinlenme alanları, hobi bahçeleri, çocuk oyun ve spor alanları, kapalı otopark gibi yerlerin bulunacağını, 760 bin metrekarelik alanın tramvayla da gezilebileceğini kaydetti.

EKOLOJİK KORİDOR

Bakan Murat Kurum, şunları söyledi: "Bu proje ile birlikte Ankara'mızın hem güneyinde hem kuzeyinde iki ekolojik koridor oluşturuyoruz. Atatürk Orman Çiftliği ile Atatürk Kültür Merkezi'ni buradan Gençlik Parkı'mızı, 19 Mayıs Stadyumu'muzu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası alanını, Ankara Hergelen Meydanı'nı ve oradan da Ankara Kalesi'ne kadar tarihi, kültürel ve doğal aksı birbirine bağlayacağız."