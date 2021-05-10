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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 09:54
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    • 10.05.2021 10:02
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    Ve belli oldu! ? Bayram öncesi evde bakım maaşı yatar mı?

    Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sorusu merak edilmeye başlandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalması ve tam kapanma döneminin devam etmesi nedeniyle evde bakım maaşı erken yatar mı sorusu merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Evde Bakım ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Bu noktada, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişiler için ödenen maaşların bu ay bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...

    takvim.com.tr
    Ve belli oldu! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

    Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalması ve tam kapanma döneminin devam etmesi nedeniyle evde bakım maaşı erken yatar mı sorusu merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Evde Bakım ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Bu noktada, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişiler için ödenen maaşların bu ay bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

    Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.

    Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? TARİH BELLİ OLDU!

    Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

        EVDE BAKIM MAAŞI NEDİR?

        Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere devlet tarafından verilen hasta bakım parasıdır. Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilir.

        Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir.
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        Haberler Ekonomi Ve belli oldu! Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak 2021? Bayram öncesi evde bakım maaşı yatar mı?