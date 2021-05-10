Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalması ve tam kapanma döneminin devam etmesi nedeniyle evde bakım maaşı erken yatar mı sorusu merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Evde Bakım ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Bu noktada, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişiler için ödenen maaşların bu ay bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...