Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalması ve tam kapanma döneminin devam etmesi nedeniyle evde bakım maaşı erken yatar mı sorusu merak ediliyor. Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Evde Bakım ödemelerinin yatacağı tarihi açıkladı. Bu noktada, evlerinde bakıma ihtiyaç duyan kişiler için ödenen maaşların bu ay bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu. Peki Mayıs ayı evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Geçen yıl temmuz-aralık döneminde bin 544 TL olan engellilerin evde bakım yardımı ocak ayından itibaren haziran sonuna kadar 1.657 lira olacak.
Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen tutar da 3 bin 88 liradan 3 bin 314 liraya yükseldi.
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK? TARİH BELLİ OLDU!
Son dakika haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Evde Bakım ödemelerini Bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.