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    • Ekonomi
    • 10.05.2021 09:57
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    • 10.05.2021 09:59
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    E- Bordro maaş sorgulama: 2021 nasıl öğrenilir? e-Devlet maaş bordrosu sorgulama ekranı!

    maaş bardrosu yayınlandı mı? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. Kamu görevlilerin nun e-Devlet üzerinden yayınlandığı duyuruldu. Memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı milyonlarca memurun merak ettiği konulardan birisi olmuştu. Başkan Erdoğan memur maaşlarının bugün (10 Mayıs) hesaplara yatacağını müjdeledi. Bu noktada, maaş bordrosunu öğrenmek isteyenler turkiye.gov.tr internet sitesinden bu işlemi gerçekleştirilir. Peki, sorgulama nasıl yapılır? İşte Mayıs 2021 maaş sorgulama ve !

    takvim.com.tr
    E- Bordro maaş sorgulama: Memur maaş bordrosu nasıl öğrenilir?

    Kamu görevlilerin 2021 Mayıs ayı maaş bordrosunun e-Devlet üzerinden yayınlandığı duyuruldu. Memur maaşlarının bayramdan önce yatıp yatmayacağı milyonlarca memurun merak ettiği konulardan birisi olmuştu. Başkan Erdoğan memur maaşlarının bugün (10 Mayıs) hesaplara yatacağını müjdeledi. Bu noktada, maaş bordrosunu öğrenmek isteyenler turkiye.gov.tr internet sitesinden bu işlemi gerçekleştirilir. Peki, Memur maaş bordrosu sorgulama nasıl yapılır? İşte e-Bordro Mayıs 2021 maaş sorgulama ve E-Bordro maaş öğrenme ekranı!

    2021 MAYIS AYI MEMUR MAAŞLARI BORDRO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa verilen kira desteğinin süresinin 1 ay uzatıldığını belirtirken, memur maaşlarının da 10 Mayıs'ta hesaplara yatacağını söyledi.

    E – DEVLETTEN MAAŞ BORDROSUNU KİMLER SORGULAYABİLİR?

    2006/4 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre kamu harcama ve muhasebe bilişim sisteminden alan memurlar e-devlet hizmetini kullanabilirler. Buna ek olarak, devlet memurları da e-devlet aracılığıyla maaş sorgulamaları yapabilirler. Ancak 4 C sınıfında olan kişiler sorgulama yapamazlar.

    2021 YILI MAYIS AYI MEMUR MAAŞ BORDROSU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Çeşitli hizmetlerinden faydalandığınız online sistemler işlemleri oldukça pratik hale getirir. Kullanışlı olması nedeniyle çok fazla talep edilen e-devlet sistemi üzerinden e maaş bordrosu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

    Öncelikle, www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklamanız gerekir.

    Açılan ekranda e-Devlet şifresi, T.C. kimlik bilgileri, e-imza, mobil imza veya internet bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

    Eğer e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz, belirtilen alanlara T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazarak alt bölümde yer alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanabilirsiniz.

    Sisteme giriş yaptıktan sonra, e-hizmetler kısmından veya arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girmeniz gerekir.

    'e-Bordro' yazdıktan sonra belirttiğiniz hizmetin adı ekranda belirir. Sonra, Maliye Bakanlığı e-bordro Sorgulama hizmetine tıklamanız gerekir. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçerek öğrenmek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

    Dilerseniz görüntülediğiniz maaş bordronuzu sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

        SİSTEME ŞİFRELİ VE ŞİFRESİZ GİRİŞ YÖNTEMLERİ

        Memur maaşlarının sorgulanabilmesi için şifreli ve şifresiz olmak üzere 2 şekilde sisteme giriş gerçekleştirilebilir.
        Şifresiz işlem yapmak isteyenler, memurların giriş yapabildiği e-bordro sistemi ile şifresiz memur maaşı sorgulama işlemi yapabilir. Şifresiz işlemi tercih edenlerin takip edebileceği adımları şöyle sıralayabiliriz: İlk olarak Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından açılan e-bordro sistemine girmeniz gerekir. Karşınıza çıkan ekranda ilk olarak T.C kimlik numaranızı, memuriyet sicil numaranızı ve emekli sicil numaranızı doğru şekilde yazmalısınız. Ardından hangi yıl ve ay için sorgulama işlemi yapacaksanız o yılı ve ayı seçeneklerden seçmelisiniz. Daha sonra da memur ya da kadro karşılığı sözleşmeli seçeneklerinden bir tanesini seçiniz. Son olarak da resimdeki yazıyı sağ tarafında bulunan kutuya yazarak 'Gönder' butonuna tıklamalısınız. Belirtilen adımları uyguladıktan sonra şifresiz bir şekilde e-bordro sistemine giriş yapabilir ve maaş bilgilerinize erişebilirsiniz. Şifreli bir şekilde sisteme giriş yapmak isteyenler e-devlet sistemini kullanabilir.

        MAAŞ BORDROSUNDA YER ALAN BİLGİLER

        E devletten maaş bordrosu nasıl alınır sorusunu soran memurlar aynı zamanda sistemde hangi bilgilerin bulunduğunu da merak eder. Erişimi oldukça kolay olan e-bordro sisteminde yer alan bilgiler memurların geçinebilmesi ve emekliliği açısından oldukça önem arz eder. Ancak memurların maaş bilgilerini öğrenebilmesi için bazı bilgilere gereksinim vardır. E-bordro sistemine giriş yapabilmek ve maaş bilgilerine ulaşabilmek için öncelikle T.C kimlik numarası, emekli sicil numarası veya memuriyet sicil numarası gerekir. Gereken tüm bu bilgileri e-bordro memur maaşı sorgulama ekranına girdikten sonra istediğiniz maaş sorgulama işleminizi yapabilirsiniz. E-devlet sisteminde Emekli Sandığı'na bağlı kişilerin kullanabildiği e-bordro sayfasına ulaştığınızda karşınıza çıkan bilgiler:

        Kişisel bilgiler (İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve sicil numarası)

        İşe giriş ve çıkış tarihi

        Brüt ücret

        Çalışılan gün sayısı

        Aylık kazanç

        Diğer gelirler

        Toplam kazanç

        Prime esas kazanç

        SGK primi

        İşsizlik sigortası primi

        Gelir vergisi matrahından düşülecek tutarlar şeklinde sıralanabilir.

        E-bordro sayfasından güvenli bir şekilde elde edinilen bilgiler ile emeklilik açısından hayata dair gereken planlamaları yapabilirsiniz. Emekli maaş bordrosu e devlet üzerinden rahatlıkla görülebilir.

        E-KAMU İŞÇİ BORDRO PROGRAMI

        E-Kamu işçi bordro programı, kamu kurumlarında çalışan işçilerin maaş bilgilerinin görüntülenebilmesi için oluşturulan web tabanlı bir yazılımdır.

        Kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi 4/D bendi kapsamında çalışan kamu işçileri, ulaşmak istediği maaş bordrosu bilgilerine "İşçi e-bordro" sisteminden ulaşabilir.

        Kurum tarafından düzenlenmiş aylık bordroların tüm detayları programa giriş yaparak öğrenebilir. E-kamu işçi maaş bordro programı içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde sıralanabilir:

        Maaş

        Fazla mesailer

        Yemek ve yol ücretleri

        Bayram ve hafta tatili çalışması

        İkramiye

        Toplu iş sözleşmesi sosyal yardımlar

        Çocuk, öğrenim, yakacak, vefat, hastalık, evlenme ve bayram yardımı

        Silahlı güvenlik ve şoför direksiyon tazminatı

        Çeşitli kesintiler.
        Sosyal Güvenlik Kurumu Prim Kesintileri

        SGK prim istisna tutarları

        Gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi

        Bireysel emeklilik sistemi (BES) kesintisi

        Eğer varsa, icra, nafaka ve sendika aidatı kesintisi bilgilerine ulaşılabilir. Böylece kamu kurumunda çalışan memurların yanı sıra işçiler de e* devlet sistemi üzerinden istediği bilgiye ulaşabilir.

        MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2021?

        Enflasyon oranından kaynaklı ilave artış ve aile yardımı ile birlikte en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.
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        Haberler Ekonomi E- Bordro maaş sorgulama: 2021 memur maaş bordrosu nasıl öğrenilir? e-Devlet memur maaş bordrosu sorgulama ekranı!