E – DEVLETTEN MAAŞ BORDROSUNU KİMLER SORGULAYABİLİR?



2006/4 Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ne göre kamu harcama ve muhasebe bilişim sisteminden alan memurlar e-devlet hizmetini kullanabilirler. Buna ek olarak, devlet memurları da e-devlet aracılığıyla maaş sorgulamaları yapabilirler. Ancak 4 C sınıfında olan kişiler sorgulama yapamazlar.

2021 YILI MAYIS AYI MEMUR MAAŞ BORDROSU NASIL ÖĞRENİLİR?

Çeşitli hizmetlerinden faydalandığınız online sistemler işlemleri oldukça pratik hale getirir. Kullanışlı olması nedeniyle çok fazla talep edilen e-devlet sistemi üzerinden e maaş bordrosu sorgulama işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;

Öncelikle, www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklamanız gerekir.

Açılan ekranda e-Devlet şifresi, T.C. kimlik bilgileri, e-imza, mobil imza veya internet bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Eğer e-devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz, belirtilen alanlara T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazarak alt bölümde yer alan "Sisteme Giriş Yap" butonunu kullanabilirsiniz.

Sisteme giriş yaptıktan sonra, e-hizmetler kısmından veya arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girmeniz gerekir.

'e-Bordro' yazdıktan sonra belirttiğiniz hizmetin adı ekranda belirir. Sonra, Maliye Bakanlığı e-bordro Sorgulama hizmetine tıklamanız gerekir. Açılan ekrandan görüntülemek istediğiniz bordroyu seçerek öğrenmek istediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dilerseniz görüntülediğiniz maaş bordronuzu sayfada yer alan "Yazdır" butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.