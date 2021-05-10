Kira Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "riskli" olarak gördüğü ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değerlendirilecek konutlarda yaşayan vatandaşlarımız, kira yardımı başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilir. E-devlet kira yardımı sayfasına giderek başvurunuzu internet üzerinden tamamlayabilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT kurumundan kimlik belgenizle şifrenizi alabilirsiniz. E-devletten kira yardımı başvurusu yaparken öncelikle hangi sınıfta olduğunuzu bilmeniz gerekmektedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kira Yardımı

Her ilin merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma merkezleri aracılığıyla kira yardımı başvuruları alınmaktadır. Genellikle Kaymakamlık gibi kurumların yanında veya bina içinde bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına giderek kira yardımı başvurusu yapabilirsiniz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kira yardımı başvuruları Kaymakamlıklarla işbirliği içerisinde çalılan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı aracılığıyla yapılmaktadır.