Aile, Çalışma ve Sosya Hizmetler Bakanlığı tarafından lüzumu olan ailelere verilen bir çok farklı sosyal parasal destekler bulunmaktadır. Bu desteklerden birisi de Ssosyal yardımlaşma kira yardımı olarak adlandırılmaktadır. Geçtiğimiz senelerde verilen bu yardımlaşma cinsi, 2021 senesinde de lüzumu olan kişilere verilmeye devam edilecektir. İnsanların en temel ihtiyacının barınma olması nedeniyle, kira ödemekte güçlük çeken dar gelirli vatanlaşlarımıza özel olarak devletimiz kira yardımı yapmaktadır. Bu yardımlar 2021 yılında da devam edileceği açıklanmıştır. Kira yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız bizzat başvuru yapması gerekmektedir.
Kira yardımlarından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız bizzat başvuru yapması gerekmektedir. Gerekli şartları siz de karşılıyorsanız, ilgili kurumlara başvurunuzu tamamlayarak kira yardımı almaya hak kazanabilirsiniz. Diğer yandan "riskli" olarak adlandırılan binalarda yaşayan kişiler de kira yardımı alabilirler. Barınma ihtiyacını karşılamakta güçlük çeken vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını yerel yönetimlerle belirli vakıflar karşılamaktadır. Kira yardım tutarları ise her il için değişiklik göstermektedir. Bu kira yardımları sadece ihtiyacı olan dar gelirli ailelere verilmektedir. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli görülen konutların tahliye edilmesi sonrasında, ilgili binalarda yaşayanlar için de kira yardımları yapılmaktadır.
Kira Yardımı Veren Kurumlar
2021 yılında sosyal yardımlaşma adı altında kira yardımı veren devlet kurumları ve özel kurumların hangileri olduklarını tek tek sıraladık. Bakanlık veya devlet kurumlarının yanı sıra belediyeler veya belli şirketler, vakıflar ve kişiler de kira yardımı yapmaktadır. İşte kira yardımı veren kurumlar:
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı.
Belediyeler.
Özel vakıf ve dernekler.
Sivil toplum kuruluşları.