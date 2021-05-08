İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre pazarlar bugün açık (Ekonomi haberleri)

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; bugün ve 15 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek. Sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.
TANITIM FRENİ
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada Türkiye'de sayısı 60 bini geçen 'influencer'ların yaptığı reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi. Buna göre; ürün tanıtımı yapılırken reklam, sponsorluk, işbirliği, hediye olduğu vurgulanacak, sesli, görsel, yazılı örtülü reklam yapılamayacak. Test edilmeyen ürünlerin de reklamı yasaklanırken, tanıtım ürünleri satın almış gibi gösterilemeyecek. Eczacılar ile sağlık kuruluşların sunduğu ürün ve hizmetler tanıtılamayacak. Ticari reklamda filtreleme, efekt olduğu belirtilecek. Instagram hikayeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte "#Reklam/Tanıtım, #Sponsor gibi etiketler kullanılacak.
İŞTE JET
Fransız Dassault, 2025 yılının sonunda hizmete girecek Falcon 10X iş jetini görücüye çıkardı. 7 bin 500 deniz mili yani 13 bin 875 kilometre menzile sahip Falcon 10X, New York'tan Şangay'a, Los Angeles'tan Sidney'e, Hong Kong'dan New York'a, Paris'ten Santiago'ya kadar aktarmasız uçacak. Son teknolojilerin kullanıldığı, Facon 8X kadar sessiz olan Falcon 10X, eşit uzunluktaki dört kabin bölgesini barındıracak kadar büyük. Ancak jetin sahipleri kabinleri, bir yemek ya da konferans alanı, geniş ekranlı özel bir eğlence alanı, oturma alanına sahip yatak odası ve özel banyo olmak üzere özelleştirilmiş bir iç mekan oluşturmak için dizayn edebilecek.