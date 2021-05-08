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    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre pazarlar bugün açık (Ekonomi haberleri)

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; bugün ve 15 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek.

    Pazarlar bugün açık

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; bugün ve 15 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 arasında yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşlar, evlerine en yakın pazara gidebilecek. Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek. Sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.

    TANITIM FRENİ
    Ticaret Bakanlığı    , sosyal medyada Türkiye'de sayısı 60 bini geçen 'influencer'ların yaptığı reklam içerikli paylaşımlara düzenleme getirdi. Buna göre; ürün tanıtımı yapılırken reklam, sponsorluk, işbirliği, hediye olduğu vurgulanacak, sesli, görsel, yazılı örtülü reklam yapılamayacak. Test edilmeyen ürünlerin de reklamı yasaklanırken, tanıtım ürünleri satın almış gibi gösterilemeyecek. Eczacılar ile sağlık kuruluşların sunduğu ürün ve hizmetler tanıtılamayacak. Ticari reklamda filtreleme, efekt olduğu belirtilecek. Instagram hikayeleri gibi içeriğin yalnızca kısa süreliğine görülebildiği reklamlarda, paylaşım süresince reklam verene ilişkin ad, marka, ticaret unvanı gibi tanıtıcı bilgilerden herhangi biri ile birlikte "#Reklam/Tanıtım, #Sponsor gibi etiketler kullanılacak.

    İŞTE JET
    Fransız Dassault,     2025 yılının sonunda hizmete girecek Falcon 10X iş jetini görücüye çıkardı. 7 bin 500 deniz mili yani 13 bin 875 kilometre menzile sahip Falcon 10X, New York'tan Şangay'a, Los Angeles'tan Sidney'e, Hong Kong'dan New York'a, Paris'ten Santiago'ya kadar aktarmasız uçacak. Son teknolojilerin kullanıldığı, Facon 8X kadar sessiz olan Falcon 10X, eşit uzunluktaki dört kabin bölgesini barındıracak kadar büyük. Ancak jetin sahipleri kabinleri, bir yemek ya da konferans alanı, geniş ekranlı özel bir eğlence alanı, oturma alanına sahip yatak odası ve özel banyo olmak üzere özelleştirilmiş bir iç mekan oluşturmak için dizayn edebilecek.

        ÜRETİCİLERE 1.5 MİLYAR TL
        Tarım Bakanı Bekir         Pakdemirli, "Üreticilerimize bayram öncesinde 1 milyar 524 milyon 264 bin 577 liralık destek ödemesi yapıyoruz" dedi. 6 kalemde ödeme yapıldığını belirten Pakdemirli, ödemelerin TC kimlik numaralarına göre yapıldığını söyledi.

        DESTEKLER BİR TIK ÖTEDE
        Tüm         devlet destekleri tek bir platformda toplandı. Kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve destekler internet sitesi yatırımadestek. gov.tr adresinde tek çatı altında sunuldu. Desteklerden yararlanmak isteyenler bu adresten bilgi alabilecek.

        OYUN KAZANCI
        Japon         oyun konsolu üreticisi Nintendo, Covid-19 salgınında artan talep sonrası, 31 Mart 2021'de sona eren mali yılda, rekor kâr açıkladı. Nintendo, 2020 mali yılında net kârını, önceki yıla kıyasla yüzde 85.7 artırarak 480.3 milyar yene (4.4 milyar dolar) çıkardı. Firma, 2021 mali yılında ise 3.1 milyar dolar net kâr bekliyor.

            BU YIL 20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK
            Bakan Elvan            , öğretmen atamalarına ilişkin de şunları söyledi: "Bu yıl bütçemizde 20 bin öğretmen ataması programı var. Ama tabii bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın değerlendirmelerini alacağız. İnşallah bütçemizin biraz daha iyileşmesi halinde biz elbette öğretmenlerimize destek vermek, bu sayıyı daha da artırmak isteriz."
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            SSK emeklisine 2.605 TL
            Haberler Ekonomi İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre pazarlar bugün açık (Ekonomi haberleri)