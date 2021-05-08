İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre pazarlar bugün açık (Ekonomi haberleri)

İŞTE JET

Fransız Dassault, 2025 yılının sonunda hizmete girecek Falcon 10X iş jetini görücüye çıkardı. 7 bin 500 deniz mili yani 13 bin 875 kilometre menzile sahip Falcon 10X, New York'tan Şangay'a, Los Angeles'tan Sidney'e, Hong Kong'dan New York'a, Paris'ten Santiago'ya kadar aktarmasız uçacak. Son teknolojilerin kullanıldığı, Facon 8X kadar sessiz olan Falcon 10X, eşit uzunluktaki dört kabin bölgesini barındıracak kadar büyük. Ancak jetin sahipleri kabinleri, bir yemek ya da konferans alanı, geniş ekranlı özel bir eğlence alanı, oturma alanına sahip yatak odası ve özel banyo olmak üzere özelleştirilmiş bir iç mekan oluşturmak için dizayn edebilecek.