Diyanet İşleri Başkanlığı Alo Fetva Hattı, vatandaşların kripto paraya ilişkin sorularını yanıtladı. "Dijital kripto paralarla dini vecibelerin yerine getirilmesi caiz midir?" şeklindeki soruya, dijital kripto paraların kullanımı caiz olmadığı için fitre, zekat ve kurban gibi dini vecibelerin de kripto paralarla yerine getirilmesinin caiz olmadığı yanıtı verildi. Dijital kripto para kullanımının özünde ciddi belirsizlikler taşıdığı, herhangi bir güvencesi bulunmadığı ve belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açtığı için caiz olmadığı hatırlatıldı.