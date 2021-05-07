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    • Ekonomi
    • 08.05.2021 02:26
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    • 08.05.2021 02:28
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    Son dakika: 'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme yapılacak

    Gelen son dakika haberine göre, demide büyük bir çabayla çalışan sağlık çalışanlarına müjdeli haber geldi. 'de yayımlanan karar neticesinde, Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme yapılacak.

    Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme

    Gelen son dakika haberine göre, demide büyük bir çabayla çalışan sağlık çalışanlarına müjdeli haber geldi. 'de yayımlanan karar neticesinde, Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme yapılacak..

    Resmi Gazete'de yayımlanan " Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

    Yeni düzenlemeye göre, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı, bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

    Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Sağlık çalışanlarına 4 aylık ek ödeme yapılacak