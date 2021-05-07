7 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|27,08
|25,40
|6,61
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,32
|1,24
|6,45
|Koza Altın
|129,10
|122,50
|5,39
|Koza Madencilik
|15,21
|14,56
|4,46
|Tüpraş
|95,70
|91,70
|4,36
|İpek Doğal Enerji
|13,61
|13,11
|3,81
|Ford Otosan
|182,00
|176,50
|3,12
|Garanti Bankası
|7,61
|7,39
|2,98
|Şekerbank
|1,18
|1,15
|2,61
|ASELSAN
|15,15
|14,78
|2,50
|Sabancı Holding
|8,71
|8,50
|2,47
|Akbank
|5,11
|5,00
|2,20
|Çimsa
|24,24
|23,72
|2,19
|İş Bankası (C)
|5,06
|4,96
|2,02
|Borusan Mannesmann
|25,52
|25,02
|2,00
|Tofaş Oto Fabrikası
|28,62
|28,08
|1,92
|Jantsa Jant Sanayi
|85,95
|84,40
|1,83
|Deva Holding
|31,16
|30,66
|1,63
|Turkcell
|15,00
|14,77
|1,56
|Vakıflar Bankası
|3,45
|3,40
|
1,47
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|16,09
|17,17
|-6,29
|Petkim
|6,49
|6,90
|-5,94
|MLP Sağlık
|23,54
|24,72
|-4,77
|Hektaş
|9,26
|9,50
|-2,53
|Bim Mağazalar
|64,65
|66,10
|-2,19
|Yataş
|16,69
|17,05
|-2,11
|Şok Marketler Ticaret
|12,23
|12,49
|-2,08
|Odaş Elektrik
|2,45
|2,50
|-2,00
|Ereğli Demir Çelik
|19,44
|19,80
|-1,82
|Alkim Kimya
|16,75
|17,03
|-1,64
|Kartonsan
|60,45
|61,35
|-1,47
|İndeks Bilgisayar
|7,31
|7,40
|-1,22
|Esenboğa Elektrik
|29,66
|30,00
|-1,13
|İş Yatırım Menkul Değerler
|16,92
|17,11
|-1,11
|Enerjisa Enerji
|10,38
|10,49
|-1,05
|Zorlu Enerji
|2,05
|2,07
|-0,97
|Kardemir (D)
|8,20
|8,28
|-0,97
|Fenerbahçe Futbol
|26,74
|27,00
|-0,96
|Polisan Holding
|3,09
|3,12
|-0,96
|Aksa Enerji
|12,23
|12,34
|-0,89