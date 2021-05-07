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    • Ekonomi
    • 07.05.2021 14:39
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    • 07.05.2021 14:39
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    7 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,61 oranında 27,08'den yükselerek işlem gördü. 7 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    7 Mayıs borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Bagfaş 27,08 25,40 6,61
    Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,32 1,24 6,45
    Koza Altın 129,10 122,50 5,39
    Koza Madencilik 15,21 14,56 4,46
    Tüpraş 95,70 91,70 4,36
    İpek Doğal Enerji 13,61 13,11 3,81
    Ford Otosan 182,00 176,50 3,12
    Garanti Bankası 7,61 7,39 2,98
    Şekerbank 1,18 1,15 2,61
    ASELSAN 15,15 14,78 2,50
    Sabancı Holding 8,71 8,50 2,47
    Akbank 5,11 5,00 2,20
    Çimsa 24,24 23,72 2,19
    İş Bankası (C) 5,06 4,96 2,02
    Borusan Mannesmann 25,52 25,02 2,00
    Tofaş Oto Fabrikası 28,62 28,08 1,92
    Jantsa Jant Sanayi 85,95 84,40 1,83
    Deva Holding 31,16 30,66 1,63
    Turkcell 15,00 14,77 1,56
    Vakıflar Bankası 3,45 3,40

    1,47

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Aksa 16,09 17,17 -6,29
    Petkim 6,49 6,90 -5,94
    MLP Sağlık 23,54 24,72 -4,77
    Hektaş 9,26 9,50 -2,53
    Bim Mağazalar 64,65 66,10 -2,19
    Yataş 16,69 17,05 -2,11
    Şok Marketler Ticaret 12,23 12,49 -2,08
    Odaş Elektrik 2,45 2,50 -2,00
    Ereğli Demir Çelik 19,44 19,80 -1,82
    Alkim Kimya 16,75 17,03 -1,64
    Kartonsan 60,45 61,35 -1,47
    İndeks Bilgisayar 7,31 7,40 -1,22
    Esenboğa Elektrik 29,66 30,00 -1,13
    İş Yatırım Menkul Değerler 16,92 17,11 -1,11
    Enerjisa Enerji 10,38 10,49 -1,05
    Zorlu Enerji 2,05 2,07 -0,97
    Kardemir (D) 8,20 8,28 -0,97
    Fenerbahçe Futbol 26,74 27,00 -0,96
    Polisan Holding 3,09 3,12 -0,96
    Aksa Enerji 12,23 12,34 -0,89

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    Haberler Ekonomi 7 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?