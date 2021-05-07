7 Mayıs 2021 borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bagfaş 27,08 25,40 6,61 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,32 1,24 6,45 Koza Altın 129,10 122,50 5,39 Koza Madencilik 15,21 14,56 4,46 Tüpraş 95,70 91,70 4,36 İpek Doğal Enerji 13,61 13,11 3,81 Ford Otosan 182,00 176,50 3,12 Garanti Bankası 7,61 7,39 2,98 Şekerbank 1,18 1,15 2,61 ASELSAN 15,15 14,78 2,50 Sabancı Holding 8,71 8,50 2,47 Akbank 5,11 5,00 2,20 Çimsa 24,24 23,72 2,19 İş Bankası (C) 5,06 4,96 2,02 Borusan Mannesmann 25,52 25,02 2,00 Tofaş Oto Fabrikası 28,62 28,08 1,92 Jantsa Jant Sanayi 85,95 84,40 1,83 Deva Holding 31,16 30,66 1,63 Turkcell 15,00 14,77 1,56 Vakıflar Bankası 3,45 3,40 1,47

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: