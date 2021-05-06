Tek tek açıklandı! 35.000 TL'ye ev alabilirsiniz! Banka konut kredisi faiz oranlarının yükselmesi ve buna paralel olarak ev fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar yeni yollar aramaya başladı. Bu bağlamda icradan evler ön plana çıkıyor. Bankalar elinde bulunan taşınmazları düşük fiyatlarla satışa sunarken aynı zamanda taksitle ev sahibi olmak isteyen kişiler için de büyük kolaylık sağlıyor. 1.500 - 2 bin lira aralığında olan konut kredisi ekspertiz ücreti ve bin lira olan konut kredisi dosya masrafı gibi ücretlerden de muaf tutuluyor. Yani 3 bin liralık bir avantajda bu masraflar ödenmediği için sağlanmış oluyor. İşte İş Bankası-Ziraat Bankası ve Denizbank konut satış ilanları...
İş Bankası satılık gayrimenkuller
İş Bankası satılık gayrimenkuller