23 milyona yeni emeklilik (Ekonomi haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 18 yaşın altına bireysel emeklilik düzenlemesi ile 1 ay sonra 22 milyon 860 bin genç ve çocuğa hem birikim yapma hem de emeklilik yolu açılıyor. Gençlere BES ile ilgili yasa bayramdan sonra Meclis'e sunuluyor. BES çocuklar için kumbara görevi görecek.
İSTİHDAM İÇİN DESTEK
Yaz aylarında hızlı aşılama ile hayatı normale döndürmek isteyen hükümet, önceliğini de istihdama verecek. Ek istihdama 100 bin lira kredi desteğinin kapsamının hizmet ve turizm sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi, özel bankaların da devreye sokulması gündeme geliyor. Zübeyde YALÇIN
ZAMANLA YARIŞ!
JACOB&CO., hızıyla dikkat çeken Chiron'dan ilham alan başka bir saatle Bugatti ile ortaklığını sürdürüyor. Yeni Bugatti Chiron Tourbillon'da 18 ayar beyaz altın kasaya yerleştirilmiş 190 baget beyaz elmas, 109 baget siyah safir ve 42 baget turuncu safir bulunuyor. Geçen yıl hayata geçirilen ve sadece 250 adet üretilen Chiron Tourbillon saatler 280 bin dolar olarak fiyatlandırılmıştı. Bu yılki modelin fiyatı açıklanmadı, 'eşsiz parça' olarak adlandırıldı.