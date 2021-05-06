23 milyona yeni emeklilik (Ekonomi haberleri)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 18 yaşın altına bireysel emeklilik düzenlemesi ile 1 ay sonra 22 milyon 860 bin genç ve çocuğa hem birikim yapma hem de emeklilik yolu açılıyor. Gençlere BES ile ilgili yasa bayramdan sonra Meclis'e sunuluyor. BES çocuklar için kumbara görevi görecek.