Kalekim halka arz ne zaman başlayacak? Kalekim hisse fiyatı ve kodu vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Kalekim halka arz duyurusu borsada hisse almak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Halka arz için geri sayım devam ediyor. Peki Kalekim halka arz ne zaman başlayacak?
KALEKİM HALKA ARZ DETAYLARI!
Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.
Kale Holding CFO'su Haluk Alperat, "Halka arz kapsamında ek satışlarla birlikte Kalekim'in, yüzde 30'una denk gelen toplam 34,5 milyon TL nominal bedelli payların halka arzını planlıyoruz. Elde edeceğimiz gelirin yüzde 60-70'lik kısmı ile de yurt içinde ve yüzde 30 -40'lık kısmı ile de yurt dışında Kalekim'in büyümesine katkı sağlayacak yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları için kullanmayı hedefliyoruz.
Bu çerçevede yurt içinde, inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.
Kale Grubu şirketlerinin CFO'su Haluk Alperat, düzenlenen basın toplantısında Kale grubunun başka şirketlerini halka arz etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Yönetim kurulunun aldığı bir karar yok. Ama prensip olarak ana hissedarımız Zeynep Bodur Hanım ile görüşmelerimizde Kale Seramik'i de ileride halka açık olarak görürüz. Kale Havacılık'ı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürürüz, bunları da hedefliyoruz" cevabını verdi.