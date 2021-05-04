Bu çerçevede yurt içinde, inşaat malzemeleri sektöründe mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak ve yurt içi büyümesini destekleyecek beton katkısı, boya, poliüretan ve epoksi alanlarında yeni şirket satın alma veya yeni fabrika yatırımları noktasında planlarımız var. Bununla birlikte yine yurt dışındaki mevcut yatırımlarımızı destekleyerek, farklı coğrafyalarda da yerel üretim tesisleri kurarak, büyümeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kale Grubu şirketlerinin CFO'su Haluk Alperat, düzenlenen basın toplantısında Kale grubunun başka şirketlerini halka arz etmeyi düşünüp düşünmediği sorusuna, "Yönetim kurulunun aldığı bir karar yok. Ama prensip olarak ana hissedarımız Zeynep Bodur Hanım ile görüşmelerimizde Kale Seramik'i de ileride halka açık olarak görürüz. Kale Havacılık'ı da önümüzdeki dönemde halka açık olarak görürürüz, bunları da hedefliyoruz" cevabını verdi.