Binance çöktü mü? Binance sistem hatası sebebi nedir? Binance TR neden açılmıyor?

Daha önce high frequency trading yazılımı geliştiren bir geliştirici olan Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, başlangıçta Çin'de bulunuyordu. Ancak, daha sonra Çin'deki kripto para düzenlemeleri nedeniyle Çin'den ayrıldı.

Mart 2018'de Binance, Japonya ve Çin'deki daha katı düzenlemelerin ardından Malta'da bir ofis açma niyetini açıkladı. Nisan 2018'de Bermuda Hükümeti ile bir Uzlaşı Belgesi (MoU) imzaladı. 2019 yılında şirket, Avrupa'da etkisini genişletmek amacıyla ana Binance.com borsasından bağımsız bir kuruluş olan Binance Jersey'i duyurdu.

Binance tarafından yapılan açıklama ile Jersey borsası, Euro ve İngiliz sterlini başta olmak üzere kripto para yatırım işlemlerini 31 Ekim 2020'de kadar bitirdi. 9 Kasım 2020'ye kadar ise kullanıcılar borsa içerisinde alım-satım ve çekimlerini gerçekleştirebildiler. Borsanın tamamen kapanması ise 30 Kasım 2020'de oldu.