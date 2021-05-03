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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:11
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    • 03.05.2021 08:47
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    halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ?

    Geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlayan halka arz talep toplama işlemleri cuma günü sona erdi. Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ halka arzın borsada işlem göreceği tarih sık sık araştırılıyor. Başvuru yapan vatandaşlar bu kapsamda "?" sorusu hakkında bilgi almak üzere araştırmalara başladı. Peki, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen bilgiler...

    Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek?

    28 Nisan tarihinde başlayan Ziraat GYO halka arz başvuruları geçen hafta cuma sona erdi. Bilindiği üzere son haftalarda pek çok şirketin halka arz işlemleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı borsa işlemleri hakkında bilgiler ise çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ziraat Yatırım'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacaktır." denildi.

    İşte borsada işlem göreceği tarih;

    ZİRAAT GYO BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Ziraat Yatırım'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "ZRGYO paylarının 6 Mayıs 2021 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    ZİRAAT GYO HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

    Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 lira 60 kuruş birim fiyatıyla halka arzını onaylandı.

        BORSA KODU

        Borsa Kodu: ZRGYO

        Ziraat GYO paylarının halka arzı Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin lider olduğu konsorsiyum aracılığı ile 28-29-30 Nisan 2021 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

        BAŞVURU DETAYLARI

        Ziraat Yatırım müşterileri halka arz taleplerini, talep toplama tarihlerinde

        Ziraat Yatırım Kanallarından,

        • Ziraat Yatırım E-şube

        • Z-Borsa Mobil Uygulaması | Android | IOS

        • Ziraat Trader Mobil Uygulaması | Android | IOS

        • 0850 22 22 979 numaralı Ziraat Yatırım Müşteri İletişim Merkezi

        Ziraat Bankası Kanallarından

        • Ziraat Bankası internet şubesi

        • Ziraat Mobil " Yatırım/ Halka Arz" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.

        BANKA BİLGİLERİ

        Ziraat Bankası hesaplarıyla ZRGYO halka arzına katılmak için Ziraat Yatırım hesabının olması gereklidir. Ziraat Yatırım hesabınız yoksa; Ziraat Mobil ve Ziraat Bankası İnternet Bankacılığı ile kolayca açabilirsiniz.
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        İçişleri merak edilen soruyu yanıtladı
        Haberler Ekonomi Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Ziraat GYO borsada ne zaman işlem görecek?