28 Nisan tarihinde başlayan Ziraat GYO halka arz başvuruları geçen hafta cuma sona erdi. Bilindiği üzere son haftalarda pek çok şirketin halka arz işlemleri hakkında bilgiler araştırılıyor. Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı borsa işlemleri hakkında bilgiler ise çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Ziraat GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ZİRAAT GYO HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ziraat Yatırım'ın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Talep toplama sonuçları Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacaktır." denildi.

İşte borsada işlem göreceği tarih;