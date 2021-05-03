Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları Mayıs ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki ayın enflasyon verilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara açıklıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı tahmini/beklentisi nedir? İşte merak edilen son dakika gelişmeleri...
NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayının enflasyon verileri 3 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00 civarlarından açıklanacak.
TÜİK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ/BEKLENTİSİ NEDİR?
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor.
AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,30, en yüksek yüzde 2,12 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.
Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti.