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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:39
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    • 03.05.2021 08:39
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    ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK /beklentisi nedir?

    sabahın ilk saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Bilindiği üzere rakamlar ekonomide belirleyici etken oluyor. Merak edilen tüm veriler ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanıyor. Bu bağlamda TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle açıklanan veriler kritik öneme sahip. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK /beklentisi nedir? İşte detaylar...

    Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranları Mayıs ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki ayın enflasyon verilerini internet sitesi üzerinden vatandaşlara açıklıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı tahmini/beklentisi nedir? İşte merak edilen son dakika gelişmeleri...

    NİSAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Nisan ayının enflasyon verileri 3 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 10.00 civarlarından açıklanacak.

    TÜİK ENFLASYON ORANI TAHMİNİ/BEKLENTİSİ NEDİR?

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,79 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,30, en yüksek yüzde 2,12 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,08 artış göstermişti.

        MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2021 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,71, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,18 artış gerçekleşti.

        Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,01 ile haberleşme ve yüzde 8,33 ile eğitim oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,85 ile ulaştırma, yüzde 23,64 ile ev eşyası ve yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

        Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK enflasyon oranı tahmini/beklentisi nedir?