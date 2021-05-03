Gaziantep'te 'oyun' buluşması

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

(HKÜ) ve(GAOSB)işbirliği ile hayata geçirilen veson aylarda oyun geliştirmeyeodaklanan girişimcileri iledikkat çeken'insponsorları arasında yer aldığı'taTürk oyun geliştiriciler ileoyun sektörünün önde gelenfirmalarını bir araya getiriyor.Mobil oyun haber platformuMobidictum tarafındandüzenlenen ve çevrimiçiyapılacak etkinlikte, yeniişbirlikleri ve yeni yatırımlarıngündeme gelmesi bekleniyor.üniversite bünyesindeteknoloji ve inovasyonalanında önemli çalışmalarıhayata geçirmenin yanısıra üniversite-sanayiişbirliği çerçevesinde gençgirişimcilere de destekolduklarını belirtti.Dereli,"Oyun endüstrisi için önemli'Mobidictum BusinessNetwork' etkinliğineGaziantep OSB Teknokentolarak sponsor olduk.İnovasyon ve teknolojibarındıran geleceğinsektörlerine uzanan bunabenzer çalışmalara destekolmaya devam edeceğiz" dedi.