Gaziantep'te 'oyun' buluşması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) işbirliği ile hayata geçirilen ve son aylarda oyun geliştirmeye odaklanan girişimcileri ile dikkat çeken Gaziantep OSB Teknokent'in sponsorları arasında yer aldığı 'Mobidictum Business Network', 8-9 Mayıs'ta Türk oyun geliştiriciler ile oyun sektörünün önde gelen firmalarını bir araya getiriyor.
Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen ve çevrimiçi yapılacak etkinlikte, yeni işbirlikleri ve yeni yatırımların gündeme gelmesi bekleniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde genç girişimcilere de destek olduklarını belirtti.
Dereli, "Oyun endüstrisi için önemli 'Mobidictum Business Network' etkinliğine Gaziantep OSB Teknokent olarak sponsor olduk. İnovasyon ve teknoloji barındıran geleceğin sektörlerine uzanan buna benzer çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
Mobil oyun haber platformu Mobidictum tarafından düzenlenen ve çevrimiçi yapılacak etkinlikte, yeni işbirlikleri ve yeni yatırımların gündeme gelmesi bekleniyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, üniversite bünyesinde teknoloji ve inovasyon alanında önemli çalışmaları hayata geçirmenin yanı sıra üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde genç girişimcilere de destek olduklarını belirtti.
Dereli, "Oyun endüstrisi için önemli 'Mobidictum Business Network' etkinliğine Gaziantep OSB Teknokent olarak sponsor olduk. İnovasyon ve teknoloji barındıran geleceğin sektörlerine uzanan buna benzer çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz" dedi.