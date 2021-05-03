Domates zam şampiyonu

(İTO), kentteNisan'da fiyatı öncekiaya göre en çok artanharcama kalemininiledomates olduğunuaçıkladı. Domatesi,fiyatıyükselen erkekgömleği takip etti.Holding, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler yüzde 52 artarakFAVÖK marjı 2.8 puan yükselerekve net kâr da yaklaşıkartarakoldu.büyüklüğünü 2.4 milyar liraya çıkaranyenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını büyütmek üzere Re-Pie Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurarak'i bünyesine kattı.