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    Domates zam şampiyonu

    (İTO), kentte Nisan'da fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 19.93 ile domates olduğunu açıkladı. Domatesi, fiyatı yüzde 15.14 yükselen erkek gömleği takip etti.

    Domates zam şampiyonu
    İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte Nisan'da fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kaleminin yüzde 19.93 ile domates olduğunu açıkladı. Domatesi, fiyatı yüzde 15.14 yükselen erkek gömleği takip etti.

    NET KÂRINI 4 KAT ARTIRDI
    Polisan Holding, ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirler yüzde 52 artarak 355.2 milyon lira, FAVÖK marjı 2.8 puan yükselerek yüzde 17.7 ve net kâr da yaklaşık 4 kat artarak 38.8 milyon lira oldu.

    YENİLENEBİLİR ENERJİ HAMLESİ
    Portföy büyüklüğünü 2.4 milyar liraya çıkaran Re-Pie Portföy, yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını büyütmek üzere Re-Pie Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurarak Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim'i bünyesine kattı.

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