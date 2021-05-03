2 milyon aileye 1.100 TL destek: Başvuru yapmaya gerek yok





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' adı altında yeni bir yardım programı başlattıklarını belirterek, "Daha önce e-Devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı bin 100 lira tutarında 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz" dedi.