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    18 milyon kişiye çifte bayram! Emekliler, memurlar ve kamu işçilerine ödeme yapılacak

    öncesinde emekliler ve kamu işçilerine ikramiye, 4.1 milyon kamu çalışanına ise erken maaş ödemesi yapılacak. Peki, ödemeler ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

    18 milyon kişiye çifte bayram
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    Devlet, Ramazan Bayramı öncesinde 18 milyon kişiye ödeme yapacak. Başta emekliler olmak üzere 13.2 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek. İkramiye tutarı emeklilerde bin 100 lira olacak.



    Yaklaşık 700 bin kamu işçisine de 11 Mayıs'ta 13 günlük ilave tediye (ikramiye) ödenecek. İşçilere verilecek tutar maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 lira hesaplara yatırılacak.



    Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dahil olmak üzere 4.1 milyon çalışanın maaşları da 10 Mayıs'ta hesaplara aktarılacak.



        Başkan Recep Tayyip Erdoğan memur maaşlarının 10 Mayıs'ta ödeneceğini duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan imzalı genelgeye göre; sözleşmeli personel, işçi ve diğer personelin maaşları da aynı tarihte hesaplarda olacak.



        TAKVİM AÇIKLANIYOR
        Emeklilere zamlı ikramiye ödeme takviminin bu hafta başında netleşmesi bekleniyor.



        Sosyal Güvenlik Kurumu, ikramiyelerin 12 Mayıs'a denk gelen arife gününden önce ödenmesi için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda emekliler bin 100 lira, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlar 825 lira, yüzde 50 olanlar da 550 lira alacak.

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