18 milyon kişiye çifte bayram! Emekliler, memurlar ve kamu işçilerine ödeme yapılacak

Devlet, Ramazan Bayramı öncesinde 18 milyon kişiye ödeme yapacak. Başta emekliler olmak üzere 13.2 milyon kişiye Ramazan Bayramı ikramiyesi ödenecek. İkramiye tutarı emeklilerde bin 100 lira olacak.
Yaklaşık 700 bin kamu işçisine de 11 Mayıs'ta 13 günlük ilave tediye (ikramiye) ödenecek. İşçilere verilecek tutar maaşlarına göre değişirken, en az bin 108 lira hesaplara yatırılacak.
Tam kapanma dönemine denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde kamuda çalışan memur, işçi, sözleşmeli personel de dahil olmak üzere 4.1 milyon çalışanın maaşları da 10 Mayıs'ta hesaplara aktarılacak.