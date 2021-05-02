Sürdürülebilir büyümesini 2021'e de taşıyan Turkcell Grubu konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. Turkcell'in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek performansına imza attı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde "Turkcell olarak 'Önce Müşterim' odağımızla bu yılın ilk çeyreğinde pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledik. 2021'in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. 2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70'inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk." şeklinde konuştu.