Sürdürülebilir büyümesini 2021'e de taşıyan Turkcell Grubu konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. Turkcell'in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek performansına imza attı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde "Turkcell olarak 'Önce Müşterim' odağımızla bu yılın ilk çeyreğinde pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledik. 2021'in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. 2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70'inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk." şeklinde konuştu.
YEMEKSEPETİ'NDEN YENİ REKLAM FİLMİ
Ekranların sevilen oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya Yemeksepeti Banabi'nin yeni reklam yüzleri olarak Türkiye'ye "banabi rahatlık geldi" dedirtecek. Sevilen oyuncular, Yemeksepeti Banabi'nin hız, kolaylık ve kullanıcıya verdiği rahatlık hissini esprili bir tonlamayla izleyiciye yansıtıyor. Art arda yayınlanan reklam filmleri, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın evlerindeki eksikleri fark etmeleriyle başlıyor. Köpek mamasından şarj kablosuna, eksiklerini Yemeksepeti Banabi ile gideren ikili, filmin sonunda "Banabi geldi, rahatladım" diyor. Yeni reklam filmleri Publicis İstanbul imzası taşıyor.
EV DEĞİL OTOMOBİL
Çinli otomobil üreticisi IM Motors için etrafındaki kirli havayı temizleyebilen çevreci bir otomobil konsepti geliştirildi. Airo adı verilen sürücüsüz otomobilin 2023 yılında üretilmeye başlanacağı açıklandı. Bununla birlikte otomobil, sahip olduğu çift kişilik bir yatağa dönüşebilen dev masası ve entegre ekranlarıyla kullanıcılarına sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor.