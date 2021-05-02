Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    yıla güçlü başladı (Ekonomi haberleri)

    Sürdürülebilir büyümesini 2021'e de taşıyan konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. 'in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı.

    Turkcell yıla güçlü başladı

    Sürdürülebilir büyümesini 2021'e de taşıyan Turkcell Grubu konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 17,5 artışla 7,8 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin FAVÖK'ü 3,3 milyar TL olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı ise yüzde 42,2 oldu. Turkcell'in 2021 yılı ilk çeyrek net karı da yüzde 26,6 artarak 1,1 milyar TL'ye ulaştı. Turkcell, yılın ilk üç ayında 705 bin yeni müşteri kazanarak son 3 yılın en yüksek performansına imza attı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde "Turkcell olarak 'Önce Müşterim' odağımızla bu yılın ilk çeyreğinde pandeminin zorlu koşullarına rağmen güçlü bir performans sergiledik. 2021'in ilk çeyreğindeki müşteri kazanımıyla son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştık. 2021 için 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yüzde 70'inden fazlasını da yine yılın ilk 3 ayında gerçekleştirmiş olduk." şeklinde konuştu.

    YEMEKSEPETİ'NDEN YENİ REKLAM FİLMİ
    Ekranların     sevilen oyuncuları Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya Yemeksepeti Banabi'nin yeni reklam yüzleri olarak Türkiye'ye "banabi rahatlık geldi" dedirtecek. Sevilen oyuncular, Yemeksepeti Banabi'nin hız, kolaylık ve kullanıcıya verdiği rahatlık hissini esprili bir tonlamayla izleyiciye yansıtıyor. Art arda yayınlanan reklam filmleri, Uraz Kaygılaroğlu ve Nilperi Şahinkaya'nın evlerindeki eksikleri fark etmeleriyle başlıyor. Köpek mamasından şarj kablosuna, eksiklerini Yemeksepeti Banabi ile gideren ikili, filmin sonunda "Banabi geldi, rahatladım" diyor. Yeni reklam filmleri Publicis İstanbul imzası taşıyor.

    EV DEĞİL OTOMOBİL
    Çinli otomobil üreticisi IM Motors için etrafındaki kirli havayı temizleyebilen çevreci bir otomobil konsepti geliştirildi. Airo adı verilen sürücüsüz otomobilin 2023 yılında üretilmeye başlanacağı açıklandı. Bununla birlikte otomobil, sahip olduğu çift kişilik bir yatağa dönüşebilen dev masası ve entegre ekranlarıyla kullanıcılarına sevdikleriyle birlikte keyifli vakit geçirmeyi vaat ediyor.

        YANLIŞ REKLAM DURDURULDU
        Ayçiçeği yağında sahte indirim yapan bir firmaya reklam durdurma cezası verildi. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı ve Zade yağlarının sahibi Tahir Büyükhelvacıgil'in sahibi olduğu firmanın yağda önce fiyat artışı yaptığı, ardından da indirim varmış gibi göstererek indirimli satışlara ilişkin hükümleri ihlal ettiğine dikkat çekildi. Reklam Kurulu, söz konusu firmanın yayınlanan reklamlarını durdurma kararı aldı.

        FİBA'DAN HALKA ARZ BAŞVURUSU
        FİBA Grubu şirketlerinden Gelecek Varlık, şirket paylarının halka arzı amacı ile izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. 2020 yılı sonu itibarıyla, devir aldığı alacaklardan bugüne kadar 3,8 milyar TL tahsilat gerçekleştiren şirket, 2021 ilk çeyreğinde tahsilat tutarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artırdı.

        ESNAFA FAİZSİZ KREDİ
        Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 5 milyar liralık KOSGEB Hızlı Destek Programı'na başvuruların pazartesi gününden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabileceğini belirterek, bu program ile teknoloji tabanlı startup'lar ile salgından etkilenen ve imalat sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere faizsiz ve 3 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlayacaklarını belirtti. Varank, mikro işletmelerin 30 bin, küçük işletmelerin ise 75 bin liraya kadar finansmana hızlı bir şekilde erişebileceğini söyledi.

            KONYA BÜYÜKŞEHİR'DEN 50 MİLYONLUK DESTEK
            Konya             Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi nedeniyle ekonomik anlamda zor durumda kalan Konyalılara destek olmak amacıyla ikinci büyük sosyal destek paketini hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Altay, "Bu kapsamda 50 milyon liralık bütçe ayırdık. 10 bin esnafımıza biner liralık sosyal desteklere bugün başlıyoruz. Ayrıca Konya'da ben zordayım, sıkıntıdayım, yardıma ihtiyacım var diyen tüm hemşehrilerimizi Konya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesinden başvuruya davet ediyorum." dedi.

            LONDRA'DA MODA RÜZGARI
            Türkiye'nin             ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa, 10'uncu yaşını kutladığı bu yıl, Ramazan boyunca yürüttüğü reklam ve tanıtım kampanyalarıyla Londra caddelerinde muhafazakar moda rüzgarı estiriyor. Modanisa, Londra'nın ikonik çift katlı otobüslerinin 300'ü ile Ramazan boyunca devam edecek bir tanıtım kampanyasını sürdürdüğü gibi, bu ülkede televizyon kanallarında da çok sayıda reklam filmiyle yer alıyor. Modanisa Pazarlama ve Marka Direktörü Samim Sürel, uluslararası tanıtıma hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "Her gün 5 kıtaya binlerce gönderi yapıyoruz. Bir Türk markası olarak hem Modanisa'yı tanıtmaktan hem de ülkemizin adını yurt dışında temsil etmekten çok mutluyuz." dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Aşı olmayana kısıtlama yolda
            Haberler Ekonomi Turkcell yıla güçlü başladı (Ekonomi haberleri)