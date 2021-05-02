Milyonlarca vatandaşın ilgi gösterdiği ve parasını kaptırdığı kripto paralar için yasal tedbirler alınmaya devam ediyor.
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.