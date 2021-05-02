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    'de yayımlandı: Kripto paraya terör tedbiri!

    Milyonlarca vatandaşın ilgi gösterdiği ve parasını kaptırdığı kripto paralar için yasal tedbirler alınmaya devam ediyor. tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi. Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kripto paraya terör tedbiri

    Milyonlarca vatandaşın ilgi gösterdiği ve parasını kaptırdığı kripto paralar için yasal tedbirler alınmaya devam ediyor.

    Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler kapsamında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de dahil edildi.

    Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR


        Buna göre, kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri eklendi.

        Türkiye'de yaklaşık 10 milyon vatandaşın kripto paralara yatırım yaptığı biliniyor. Geçtiğimiz hafta Thodex vurgununun ardından birçok benzer borsa da kapısına kilit vurmuş binlerce vatandaşın parası yok olmuştu.

            Merkez Bankası ve diğer kurumlar kripto paralarla ilgili çalışmalarına devam ederken yasa hazırlıkları da balatılmıştı.

            THODEX AVRUPA'YI DA KARIŞTIRDI


            Thodex kripto para borsasıyla yaklaşık 400 bin kullanıcının 2 milyar dolarıyla Arnavutluk'a kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer, Avrupa'yı da karıştırdı.

                Başta İngiltere Merkez Bankası olmak üzere Almanya, Fransa ve İtalya merkez bankaları harekete geçti. Benzer bir kripto vurgununun ülkelerinde olmasını istemeyen 4 ülke, Thodex yolsuzluğunu inceleme altına aldı. Ülkelerinde hizmet veren kripto borsalarla ilgili ek maddeler hazırlayan İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya birkaç gün içinde kripto adımlarını kanunlaştıracak.
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                Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı: Kripto paraya terör tedbiri!