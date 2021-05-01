Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Mayıs kira zammı açıklandı mı?

2021 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2021 Mayıs ayı kira zammı açıklandı mı? Her yeni ayda kira zam oranları yenileniyor. Kira sözleşmesi sona eren vatandaşların kiralarına zam yapılıyor. Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan sözleşme ve enflasyon zammına göre kira zammı belirleniyor. Peki 2021 Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar?
2021 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
Mayıs ayı kira artış oranı enflasyon verilerine göre belirlenecek. Enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Veriler açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.