Tek tek açıklandı! TOKİ'den son dakika ev sahibi olma fırsatı geldi. TOKİ'nin kura ile ev sahibi olma faaliyetine katılmayıp kurasız bir şekilde TOKİ'den ev almak isteyenler TOKİ'den kurasız bir şekilde konut alımının nasıl yapılacağını merak ediyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için fırsat devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor.
Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.
240 AYA KADAR VADE
Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.
Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.
İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.