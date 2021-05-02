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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:47
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    • 03.05.2021 08:47
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    Bu illerde binlerce daire satılıyor! Konut teslim tarihi... 557-678 lira taksitle 'den ev sahibi olma müjdesi!

    tarafından bazı illerde açık satışla satışa sunulan konutlar için başvurular sürüyor. Fırsatlar çok yakında sona erecek. (TOKİ) tarafından uygun fiyatlı konut satışı devam ediyor. Konutlar için fiyatlar 114 bin liradan başlıyor. 240 aya kadar vade imkanının olduğu fırsatı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konutlara ilişkin bilgileri öğrenmek üzere araştırmalara başladı. Son açıklamayla beraber, çekiliş ve kura şartı olmayan, dört ilde bulunan, bin 57 konut satışının devam ettiği biliniyor.

    takvim.com.tr

    Tek tek açıklandı! TOKİ'den son dakika ev sahibi olma fırsatı geldi. TOKİ'nin kura ile ev sahibi olma faaliyetine katılmayıp kurasız bir şekilde TOKİ'den ev almak isteyenler TOKİ'den kurasız bir şekilde konut alımının nasıl yapılacağını merak ediyor. Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) ev almak isteyenler için fırsat devam ediyor. Her yıl binlerce kişiyi az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan TOKİ satışa sunduğu daireleri duyurdu. 1.057 konutta kura ve çekilişin olmadığı büyük fırsatta aylık ödemeler 557 liradan başlıyor. Daire almak isteyenler başvuru şartlarını, hangi illerde satış yapıldığını ve ödeme şartlarını öğrenmek istiyor.

    Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

    240 AYA KADAR VADE

    Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

    Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.

    İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

        TOKİ'DEN NASIL EV SAHİBİ OLUNUR, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

        TOKİ'den ev sahibi olmak ve konut satın almak isteyen vatandaşların https://www.toki.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara ulaşarak, ilanın başvuru şartlarını inceledikten sonra belirlenen peşinatı Halkbank ya da Ziraat Bankası'na yatırması gerekecek. TOKİ'nin belirlediği tarihlerde başvuru formu ve peşinat olarak yatırılan tutarın dekontu ile başvurması yeterli olacak.

        BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Türk vatandaşı olmak,

        Başvuru yapılacak olan konut projesinin yer aldığı il ve ilçe sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet etmek ve bu il nüfusuna kayıtlı olmak,

        Daha önce TOKİ'den konut almamak ya da TOKİ kredisi kullanmamış olmak,

        Konut başvurusu yapacak olan kişinin kendisine, eşine ya da bakmakla yükümlü olduğu velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir taşınmaz kaydı bulunmaması,

        Başvuruda bulunacak olan kişinin en az 25 yaşında olması,

        Aylık toplam hane halkı geliri sınırının 2 bin 600 lirayı aşmaması (yani aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin toplam gelirlerinin en fazla 2 bin 600 lira olması, İstanbul için bu sınır 3 bin 100 lira olarak uygulanmaktadır).

            TOKİ'DEN KURASIZ EV NASIL ALINIR?

            TOKİ'nin kura ile ev sahibi olma faaliyetine katılmayıp kurasız bir şekilde TOKİ'den ev almak isteyenler TOKİ'den kurasız bir şekilde konut alımının nasıl yapılacağını merak ediyor. TOKİ açık satış nedir araştıranlar için TOKİ'nin web sitesinde bulunan çekiliş ve kura olmadan alınan ev ilanlarını kapsamaktadır. Açık satış duyuruları TOKİ tarafından 6 ayda bir duyurulsa da bu durum talebe göre değişiklik gösterilebiliyor. TOKİ açık satış yöntemiyle de vatandaşları konut sahibi yapmaya devam ediyor.
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            İçişleri merak edilen soruyu yanıtladı
            Haberler Ekonomi Bu illerde binlerce daire satılıyor! Konut teslim tarihi... 557-678 lira taksitle TOKİ'den son dakika ev sahibi olma müjdesi!