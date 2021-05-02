Faizler alev aldı! Bankalarda aniden uçtu barut fıçısı gibi! 30.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 33 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.
İşte 32 günlük faiz oranları;
ING
Faiz: 19,00
Örnek mevduat: 30.000 TL
Faizli anapara: 30.474 TL
GARANTİ BBVA
Faiz: %13,50
Örnek mevduat: 30.000 TL
Faizli anapara: 30.337 TL