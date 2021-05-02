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    • Ekonomi
    • 03.05.2021 08:47
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    • 03.05.2021 08:47
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    Barut fıçısı gibi! Faizler alev aldı! Bankalarda aniden patlama yaptı! kazanç sağlar?

    Bankada para birikimi olanlara ve parasını risksiz yatırım yollarıyla değerlendirmek isteyenlere müjdeli gelmeye devam ediyor. Bir süredir biriktirdiği parasını en olumlu şekilde değerlendirmek isteyenler mevduat hesaplarına dair bilgileri mercek altına aldı. Bankaların faiz oranları nisan ayıyla birlikte değişkenlik gösteriyor. Nakit parası olanlar ya da yeni bir hesap açarak parasını yatırmak isteyenler bankaların sunduğu avantajları anbean inceliyor. Ayrıca 32 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yeni müşteriler kazanmak isteyenler bankalar yeni tekliflerini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Bankalarda aniden patlama yaptı! Barut fıçısı gibi! Faizler alev aldı!

    Faizler alev aldı! Bankalarda aniden uçtu barut fıçısı gibi! 30.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusunun yanıtı merak ediliyor. Vatandaşlar hem birikim amacıyla hem de zor günlerde kullanabilmek için para biriktiriyor. Elindeki belirli miktar birikimi değerlendirmek isteyenler 33 ve 34 günlük mevduat faizi hesaplama işlemi hakkında tüm bilgileri öğrenmek istiyor. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar.

    İşte 32 günlük faiz oranları;

    ING

    Faiz: 19,00
    Örnek mevduat: 30.000 TL
    Faizli anapara: 30.474 TL

    GARANTİ BBVA

    Faiz: %13,50
    Örnek mevduat: 30.000 TL
    Faizli anapara: 30.337 TL

        BURGAN BANK

        Faiz: %19,00
        Örnek mevduat: 30.000 TL
        Faizli anapara: 30.474 TL

        ODEBANK

        Faiz: %19,25
        Örnek mevduat: 30.000 TL
        Faizli anapara: 30.480 TL

        ANADOLU BANK

        Faiz: %19,75
        Örnek mevduat: 30.000 TL
        Faizli anapara: 30.493 TL

            VADELİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

            Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu.

            Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.

            Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

            VADE ÇEŞİTLERİ

            Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.

            MEVDUAT FAİZ ORANLARI

            Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz.

            VADELİ MEVDUAT FAİZ GETİRİSİ NASIL HESAPLANIR?

            Faiz oranıyla ana paranızın belirttiğiniz gün sayısı süresince faiz getirisi aşağıdaki formülle hesaplanır.

            Günlük Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 365) X Gün Sayısı

            Aylık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı / 12) X Ay Sayısı

            Yıllık Faiz Getirisi = (Anapara / 100) X (Faiz Oranı) X Yıl Sayısı
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            İçişleri merak edilen soruyu yanıtladı
            Haberler Ekonomi Barut fıçısı gibi! Faizler alev aldı! Bankalarda aniden patlama yaptı! 30.000 TL 32 günlük mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?