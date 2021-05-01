SON DAKİKA: Bankacılıkta yeni dönem! Artık ıslak imzaya gerek yok

Bankacılıkta bugünden itibaren yeni bir dönem başlıyor. Artık herhangi bir banka müşterisi olmak veya hesap açmak için fiziksel olarak bankaya gitmeyeceksiniz veya ıslak imza atmak zorunda kalmayacaksınız. Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak mobil cihazlar ve bilgisayarlar aracılığıyla müşteri kabul edebilecek.
Sistemin işleyişine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği hazırlıklarını tamamladı. Dün de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mobil, web tabanlı uygulamalar, internet şubesi ve telefon hizmeti gibi elektronik hizmetler yoluyla uzaktan kimlik tespitinde istenecek bilgiler belirlendi.
ADRES VE BİLGİLER TEYİT EDİLECEK
Uzaktan kimlik tespitinde uygulanacak yöntem, yüz yüze yapılan kimlik tespitinde alınması gereken bilgilerin tamamını içerecek. Bilgilerin teyidinde asgari seviyede risk ihtiva edecek şekilde tasarlanacak. İmza örneği alınması zorunlu olmayacak. Uzaktan kimlik tespiti, sürekli iş ilişkisi tesis edilmeden önce tamamlanacak.