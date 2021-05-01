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    • Ekonomi
    • 01.05.2021 10:41
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    • 01.05.2021 10:41
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    Bu yıl toplamda 2.200 TL ödenecek! ? için tarih geldi!

    ? Milyonlarca emekli vatandaş hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi ödenen bayram ikramiyelerinden faydalanabiliyor. Her yıl 1.000 TL olarak ödenen ikramiyelerin bu yıl 1.100 TL olacağı açıklandı. Erdoğan'ın müjdeli haberinin ardından bayram ikramiyesi erken yatar mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. ne zaman yatacak? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Bu yıl toplamda 2.200 TL ödenecek! Bayram ikramiyesi erken yatar mı? Emekli ikramiyesi için tarih geldi!

    Bayram ikramiyesi erken yatar mı? Her yıl 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyelerine bu yıl zam geldi. Emekli ikramiyesinin bu yıl ne zaman yatacağına ilişkin müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla bayram ikramiyelerine 100 TL zam müjdesi geldiğini duyurdu. Böylelikle ikramiyeler 1.100 TL olacak. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

    BAYRAM İKRAMİYESİ YATAR MI?

    Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.

    Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık. Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.

    Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.

    Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki ikramiyeyi kimler alacak? nasıl ödenecek işte sorulara cevaplar.

        KİMLER İKRAMİYEDEN YARARLANACAK?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara yani emekli maaşı alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerden vefat etmiş olanların hak sahiplerine verilecek.

        BAŞVURU GEREKİYOR MU?

        Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bunun için emeklilerin herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmuyor. Bugüne kadar yapılan uygulamada olduğu gibi para ilan edilen tarihte hesaplarda olacak.

        2 AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?

        Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece iki maaş alanlara iki ikramiye değil tek dosya üzerinden tek ikramiye ödemesi yapılmış olacak.

        KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?

        Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor. Aynı şekilde emekli maaşları da emeklilerin izni olmadan haczedilemiyor.

            İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

            Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenmesi için hazırlık yapılıyor. Tam tarihi Çalışma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde duyurması bekleniyor.
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