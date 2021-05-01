Bu yıl toplamda 2.200 TL ödenecek! Bayram ikramiyesi erken yatar mı? Emekli ikramiyesi için tarih geldi!

BAYRAM İKRAMİYESİ YATAR MI?

Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.

Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık. Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.