Bu yıl toplamda 2.200 TL ödenecek! Bayram ikramiyesi erken yatar mı? Emekli ikramiyesi için tarih geldi!

Bayram ikramiyesi erken yatar mı? Her yıl 1.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyelerine bu yıl zam geldi. Emekli ikramiyesinin bu yıl ne zaman yatacağına ilişkin müjdeli haber geldi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamayla bayram ikramiyelerine 100 TL zam müjdesi geldiğini duyurdu. Böylelikle ikramiyeler 1.100 TL olacak. Peki emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
BAYRAM İKRAMİYESİ YATAR MI?
Türkiye'de yaklaşık 13 milyon emekli ile dul ve yetim maaşı alanlar 2018 yılından bu her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1000 TL'lik ikramiye alıyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte 1000 TL olarak ikramiye böylece yılda 2000 TL olarak ödendi. Ancak bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta verdiği 'zam' müjdesi emeklileri sevindirdi.
Başkan Erdoğan emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağını duyurmuştu. Bunun üzerine biz de bu köşede üç formüllü bir hesaplama yapmıştık. Bu formüllerden birisi de emeklilere yapılan zamlarda olduğu gibi 6 aylık enflasyon oranının kullanılmasıydı. Buna göre Ocak 2021 zamlarında kullanılan yüzde 8.6'lık 6 aylık enflasyonun kullanılmasıydı. Buna göre de zam miktarı 86 lira olacaktı.
Başkan Erdoğan dün yaptığı açıklamada bu miktarın 100 liraya çıkartıldığını duyurmuş oldu. Başkan Erdoğan dün akşam gazetecilere yaptığı açıklamada Emekliye bayram ikramiyesi 1100 olarak kararname ile geçireceğiz." dedi.
Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı. Peki ikramiyeyi kimler alacak? nasıl ödenecek işte sorulara cevaplar.