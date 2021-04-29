İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. İşten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde yer alıyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
İş sözleşmelerinin fesih yasağının uzatıldığını belirten Erdoğan'ın açıklaması şöyle;
"Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e- devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.