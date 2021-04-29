İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!



İş sözleşmelerinin fesih yasağının uzatıldığını belirten Erdoğan'ın açıklaması şöyle;



"Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.