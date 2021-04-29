Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.04.2021 21:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2021 21:51
    ABONE OL

    ? ? Son dakika açıklama geldi…

    Milyonlarca kişi ? Sorusunun yanıtını merakla ve sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs ile mücadele tüm dünya gibi ülkemizde de sürüyor ve haksız yere işten çıkmaların olmaması için geçtiğimiz yıldan bu yana iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenleme yapılmıştı. Peki pandemi devam ederken vatandaşlar ? Sorgulamasını da çok fazla yapar oldu. Peki karar verildi mi? hangi tarihte sona erecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konuya dair önemli açıklamalar geldi.

    takvim.com.tr
    İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

    İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulananlar arasında yer aldı. MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği ve Ürün Lansmanı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili son dakika açıklamalar yaptı. İşten çıkarma yasağı ile ilgili son dakika gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

    İş sözleşmelerinin fesih yasağının uzatıldığını belirten Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

    "Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.

    Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e- devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

        Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Tüm bu müjdelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece esnaflarımıza iş dünyamıza şu sıkıntılı dönemde yeni bir nefes alma imkanı sağladığımıza inanıyorum."

        NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

        Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

        2021 YILINDA İŞSİZLİK MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

        Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması 2 bin 943 TL olan bir kişi, 2020 yılında 1168 TL maaş alırken, 2021 yılında alınacak olan maaş miktarı 1420 TL olacak.

        Diğer maaş türlerine göre işsizlik maaş tutarları şu şekilde olacak; İşsizlik maaşı ise ödenen tutara göre değişiklik gösterdi.

        Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışana verilen 1168.27 lira maaş 1420.14 liraya

        Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışana verilen1389.37 lira maaş 1688.91 liraya

        Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışana verilen 2336.53 lira maaş 2840.28 liraya çıktı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Alanyaspor - Fenerbahçe | CANLI
        Haberler Ekonomi İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika açıklama geldi…