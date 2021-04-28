Memur şehirden ayrılmayacak (Ekonomi haberleri)

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde kamu çalışanlarına ilişkin yeni tedbirler de yer aldı. Asgari personel seviyesi toplam personel sayısının yüzde 50'sini aşmayacak. Kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya geçilirken, personel ikametlerinden ayrılmayacak.
SPK'DAN ARACI KURUM UYARISI
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK'nın yatırımcı mağduriyetleriyle, manipülasyonlarla, piyasa bozucu işlemlerle ilgili yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, "Bundan sonra bizden sık sık ceza almış bir isimle çalışan aracı kurumlar da kusura bakmasınlar onlar da karşılığını göreceklerdir" diye konuştu.
GİRİŞİMCİLERE PİLOT KATKISI
Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şirketin girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında bugüne kadar 73 girişime toplamda 5 milyon liranın üzerinde nakit desteği sağladıklarını belirterek, "Mezun girişimlerimiz geçen yıl yaklaşık 850 kişiye istihdam sağladı" dedi.