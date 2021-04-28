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    Memur şehirden ayrılmayacak (Ekonomi haberleri)

    ’nın tam kapanma genelgesinde kamu çalışanlarına ilişkin yeni tedbirler de yer aldı. Asgari personel seviyesi toplam personel sayısının yüzde 50’sini aşmayacak. Kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya geçilirken, personel ikametlerinden ayrılmayacak.

    Memur şehirden ayrılmayacak

    İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde kamu çalışanlarına ilişkin yeni tedbirler de yer aldı. Asgari personel seviyesi toplam personel sayısının yüzde 50'sini aşmayacak. Kamuda uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya geçilirken, personel ikametlerinden ayrılmayacak.

    SPK'DAN ARACI KURUM UYARISI
    Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, SPK'nın yatırımcı mağduriyetleriyle, manipülasyonlarla, piyasa bozucu işlemlerle ilgili yoğun bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, "Bundan sonra bizden sık sık ceza almış bir isimle çalışan aracı kurumlar da kusura bakmasınlar onlar da karşılığını göreceklerdir" diye konuştu.

    GİRİŞİMCİLERE PİLOT KATKISI
    Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Barış Karakullukçu, şirketin girişim hızlandırma programı PİLOT kapsamında bugüne kadar 73 girişime toplamda 5 milyon liranın üzerinde nakit desteği sağladıklarını belirterek, "Mezun girişimlerimiz geçen yıl yaklaşık 850 kişiye istihdam sağladı" dedi.

        İŞÇİYE MÜJDE
        Yargıtay 9. Hukuk Dairesi,         emsal kararında, fazla mesai ücretleri ödenmediği için işten çıkan çalışanın, haklı nedenle iş akdini feshettiğine hükmetti. İşçinin ödenmeyen fazla çalışma ücreti, hafta tatili ücreti, ikramiye gibi tüm alacaklarını geniş anlamda ücret içinde değerlendiren 9. Hukuk Dairesi, 'ücretin, ödenmemesinin ya da doğru hesaplanmamasının işçi yönünden haklı fesih sebebi' olduğuna işaret etti.

        30 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI ÇIKTI
        Sanayi Bakanlığı        , Mart ayında bin 256 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 265 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 2.6 milyar lira oldu.

        TOPLUM YARARINA İŞLER UZATILABİLECEK
        Hükümet         bugüne kadar yaklaşık 20 bin programla 2 milyona yakın vatandaşın çalıştığı Toplum Yararına Program kapsamında çalışanların sözleşme sürelerini uzatılabilecek. Aktif İşgücü Yönetmeliği ile ilgili kurumların gerekçeli olarak uzatma talebinde bulunmaları durumunda 9 ayı aşmayacak şekilde uygulama yapılacak. Hazal ATEŞ.
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        Haberler Ekonomi Memur şehirden ayrılmayacak (Ekonomi haberleri)