Memur şehirden ayrılmayacak (Ekonomi haberleri)

30 BİN KİŞİYE İŞ FIRSATI ÇIKTI

Sanayi Bakanlığı, Mart ayında bin 256 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 19 milyar 755 milyon 171 bin 380 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 30 bin 307 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Bu dönemde 265 firma yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alırken, belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 2.6 milyar lira oldu.