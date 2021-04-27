27 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|37,20
|34,83
|6,80
|TAV Havalimanları
|19,93
|18,70
|6,58
|Arçelik
|33,62
|31,58
|6,46
|Kerevitaş Gıda
|5,46
|5,21
|4,80
|Aselsan
|15,36
|14,67
|4,70
|Coca Cola İçecek
|73,55
|70,65
|4,10
|İş Y. Men. Değ.
|14,80
|14,22
|4,08
|Pegasus
|70,80
|68,10
|3,96
|Vestel
|31,08
|29,92
|3,88
|Esenboğa Elektrik
|31,10
|30,00
|3,67
|Bera Holding
|26,06
|25,14
|3,66
|Deva Holding
|30,10
|29,04
|3,65
|Migros Ticaret
|37,50
|36,18
|3,65
|Tukaş
|7,40
|7,15
|3,50
|Tat Gıda
|9,98
|9,65
|3,42
|Aksa Enerji
|11,58
|11,20
|3,39
|Netaş Telekom.
|23,94
|23,16
|3,37
|Selçuk Ecza Deposu
|10,07
|9,75
|3,28
|Bagfaş
|22,98
|22,30
|3,05
|Koç Holding
|18,45
|17,91
|3,02
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türk Traktör
|210,80
|217,80
|-3,21
|Odaş Elektrik
|2,43
|2,51
|-3,19
|Konya Çimento
|892,80
|917,80
|-2,72
|Borusan Mannesmann
|24,22
|24,80
|-2,34
|Torunlar GMYO
|3,51
|3,58
|-1,96
|Karsan Otomotiv
|3,42
|3,48
|-1,72
|Kartonsan
|50,85
|51,60
|-1,45
|Petkim
|6,42
|6,50
|-1,23
|Bursa Çimento
|3,51
|3,55
|-1,13
|İhlas Gayrimenkul
|1,00
|1,01
|-0,99
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,08
|2,10
|-0,95
|Fenerbahçe Futbol
|30,04
|30,32
|-0,92
|Çemtaş
|15,43
|15,56
|-0,84
|Parsan
|28,80
|29,00
|-0,69
|Nuh Çimento
|53,05
|53,40
|-0,66
|Verusa Holding
|54,35
|54,70
|-0,64
|Akbank
|4,87
|4,90
|-0,61
|Vakıflar Bankası
|3,41
|3,43
|-0,58
|Emlak Konut GMYO
|1,81
|1,82
|-0,55
|T. Halk Bankası
|4,21
|4,23
|-0,47