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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 16:24
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    • 27.04.2021 16:24
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    27 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

    Borsa İstanbul'da günün en fazla kazandıran 20 hisse senedi belli oldu. Buna göre hisse senedi günün ilk yarısında yüzde 6,80 oranında 37,20'den yükselerek işlem gördü. 27 Nisan Salı 2021 borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

    AA
    27 Nisan borsada en fazla kazandıran hisse senetleri!

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Sasa Polyester 37,20 34,83 6,80
    TAV Havalimanları 19,93 18,70 6,58
    Arçelik 33,62 31,58 6,46
    Kerevitaş Gıda 5,46 5,21 4,80
    Aselsan 15,36 14,67 4,70
    Coca Cola İçecek 73,55 70,65 4,10
    İş Y. Men. Değ. 14,80 14,22 4,08
    Pegasus 70,80 68,10 3,96
    Vestel 31,08 29,92 3,88
    Esenboğa Elektrik 31,10 30,00 3,67
    Bera Holding 26,06 25,14 3,66
    Deva Holding 30,10 29,04 3,65
    Migros Ticaret 37,50 36,18 3,65
    Tukaş 7,40 7,15 3,50
    Tat Gıda 9,98 9,65 3,42
    Aksa Enerji 11,58 11,20 3,39
    Netaş Telekom. 23,94 23,16 3,37
    Selçuk Ecza Deposu 10,07 9,75 3,28
    Bagfaş 22,98 22,30 3,05
    Koç Holding 18,45 17,91 3,02

    Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Türk Traktör 210,80 217,80 -3,21
    Odaş Elektrik 2,43 2,51 -3,19
    Konya Çimento 892,80 917,80 -2,72
    Borusan Mannesmann 24,22 24,80 -2,34
    Torunlar GMYO 3,51 3,58 -1,96
    Karsan Otomotiv 3,42 3,48 -1,72
    Kartonsan 50,85 51,60 -1,45
    Petkim 6,42 6,50 -1,23
    Bursa Çimento 3,51 3,55 -1,13
    İhlas Gayrimenkul 1,00 1,01 -0,99
    Yapı ve Kredi Bank. 2,08 2,10 -0,95
    Fenerbahçe Futbol 30,04 30,32 -0,92
    Çemtaş 15,43 15,56 -0,84
    Parsan 28,80 29,00 -0,69
    Nuh Çimento 53,05 53,40 -0,66
    Verusa Holding 54,35 54,70 -0,64
    Akbank 4,87 4,90 -0,61
    Vakıflar Bankası 3,41 3,43 -0,58
    Emlak Konut GMYO 1,81 1,82 -0,55
    T. Halk Bankası 4,21 4,23 -0,47

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    İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
    Haberler Ekonomi 27 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?