27 Nisan Salı borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sasa Polyester 37,20 34,83 6,80 TAV Havalimanları 19,93 18,70 6,58 Arçelik 33,62 31,58 6,46 Kerevitaş Gıda 5,46 5,21 4,80 Aselsan 15,36 14,67 4,70 Coca Cola İçecek 73,55 70,65 4,10 İş Y. Men. Değ. 14,80 14,22 4,08 Pegasus 70,80 68,10 3,96 Vestel 31,08 29,92 3,88 Esenboğa Elektrik 31,10 30,00 3,67 Bera Holding 26,06 25,14 3,66 Deva Holding 30,10 29,04 3,65 Migros Ticaret 37,50 36,18 3,65 Tukaş 7,40 7,15 3,50 Tat Gıda 9,98 9,65 3,42 Aksa Enerji 11,58 11,20 3,39 Netaş Telekom. 23,94 23,16 3,37 Selçuk Ecza Deposu 10,07 9,75 3,28 Bagfaş 22,98 22,30 3,05 Koç Holding 18,45 17,91 3,02

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: