Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek 28 Nisan tarihini 1.385,91 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI
Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.
FED'İN FAİZ KARARI
Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.