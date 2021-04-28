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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 19:48
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    • 28.04.2021 19:50
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    Borsa günü düşüşle tamamladı! 28 Nisan son durum

    Son dakika borsa haberleri...  'da endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek 28 Nisan 1.385,91 puandan noktaladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

    AA
    Borsada son durum

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek 28 Nisan tarihini 1.385,91 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,08 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI
    Bankacılık endeksi yüzde 0,26 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,73 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 2,92 ile madencilik oldu.

    FED'İN FAİZ KARARI
    Analistler, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin piyasaların odağında bulunduğunu belirtti.

        Öte yandan, açıklanmaya devam eden şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.330-1.350 bandının destek konumunda olduğunu, olası yükselişlerin güç kazanabilmesi için 1.400 puanın üzerinde kalıcılık aranacağını kaydetti.
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