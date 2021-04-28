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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 18:00
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    • 28.04.2021 18:10
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    2021 Cuma! nda küçük ev aletlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor!

    Merakla ve heyecanla beklenen 2021 Cuma yayınlandı ve vatandaşlar alacaklarını belirlemek için hemen incelemeye başladı. Vatandaşların yoğun bir şekilde ziyaret ettiği marketler zincirinde her Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünlerde uygun fiyat kampanyaları ön plana çıkıyor. nda küçük ev aletlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor. Mutfak aletlerinin yanı sıra valizlerde, halılarda, terliklerde kampanyalar var. İşte güncel ürünler kataloğu…

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 30 Nisan 2021 Cuma!

    BİM aktüel 30 Nisan 2021 Cuma yayınlanır yayınlanmaz merakla incelenmeye başlandı ve stoklarla sınırlı olan ürünler erken saatlerde tükeniyor. Bu nedenle alacaklarını önceden belirlemek ve liste yapmak isteyen vatandaşlar bu Cuma hangi ürünlerin yer aldığını merak ediyor. Cuma erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar için bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri haberimizde derledik. İşte güncel BİM aktüel katalog…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 30 NİSAN 2021

    mutfak ürünleri

        Paşabahçe ürünleri

        mangal gereçleri

        televizyon kampanyası
            AK Parti'den Meral Akşener'e sert tepki
            Haberler Ekonomi BİM aktüel 30 Nisan 2021 Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğunda küçük ev aletlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor!