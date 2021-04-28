BİM aktüel 30 Nisan 2021 Cuma yayınlanır yayınlanmaz merakla incelenmeye başlandı ve stoklarla sınırlı olan ürünler erken saatlerde tükeniyor. Bu nedenle alacaklarını önceden belirlemek ve liste yapmak isteyen vatandaşlar bu Cuma hangi ürünlerin yer aldığını merak ediyor. Cuma erken saatlerde markete gidecek olan vatandaşlar için bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünleri haberimizde derledik. İşte güncel BİM aktüel katalog…