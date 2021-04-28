Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri fırsatçıları harekete geçirdi. Fırsatçıların özellikle gurbetçilerin yaşadığı Avrupa'daki ülkelerde Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi.
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de yapılan araştırmalarda tapu kayıtlarında 'Gates' ya da 'Bill ve Melinda Gates Vakfı' adına arazi kaydına rastlanılmadı. Şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, söylentilerin ardından gurbetçilere arsa satıldığını belirterek, "Bill Gates'e komşu olacaksınız, 8 bin euroya parsel satıyoruz diye paralarını alıyorlar" dedi.
Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da toprak aldığına ilişkin iddialar, sosyal medya ve bazı bazı yerel haber sitelerinde yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen bazı kişilerin özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa'da, Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi.