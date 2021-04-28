Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Nisan ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi? Türk Lirası hem de dolar kuru için 32 günlük vadeli hesap mevduat faizleri yükseliş gösterdi. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Vadeli mevduat hesabı ile elde ettiğiniz kazançtan %15'e kadar stopaj alınmaktadır.
Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?
Bankalarda son dakika depremi: 30.000 liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL?