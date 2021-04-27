Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 27 Nisan 2021 BIST 100 son durum

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,88 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.