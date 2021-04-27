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    • Ekonomi
    • 27.04.2021 13:18
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    • 27.04.2021 13:18
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    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 27 Nisan 2021 BIST 100 son durum

    Borsadaki son gelişmeleri merak eden vatandaşlar öğlen saatleriyle birlikte güncel verileri takip ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 1.392,09 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,88 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu. Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

    Borsa ilk yarıda yükseldi! 27 Nisan BIST 100 son durum

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 değer kazanarak 1.392,09 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,09 puan artışla 1.392,09 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,80 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,88 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini söyledi.

    Japonya Merkez Bankası'nın faiz ve para politikasında değişikliğe gitmemesinin ardından, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın değerlendirmelerinin beklendiğini aktaran analistler, emtia fiyatlarının seyri ve açıklanan şirket finansal sonuçlarının da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.
        İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 27 Nisan 2021 BIST 100 son durum