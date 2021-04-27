10.000 TL ayda kaç faiz geliri getirir? 28 Nisan 2021 hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte 32 ve 34 günlük faiz kazanç tablosu

10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? Son senelerde çoğalan altın ve döviz kurları vatandaşları değişik yatırımlara yöneltmeye başladı. Toplu ölçüde parası olup bir yatırım yapmak isteyenlerin en sık müracaat ettiği usul ise faizdir. Yatırım yapmak isteyen şahıslar en fazla faizi hangi bankanın verdiği inceliyor. Vadeli mevduat hesapları, anında nakit paraya dönüştürülemeyen, bankadan çekilmesi için belirli bir zamanın (vade) dolması gerektiği, bu süre dolunca ise faiz getirisiyle birlikte çekilebilen ya da başka bir vadeye yatırılan hesap türüdür. Vade uzadıkça faiz getirisi artar. Peki 28 Nisan 2021 Salı hangi banka ne kadar kazanç verir? İşte faiz kazanç tablosu
İş Bankası 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
İş Bankası aylık faiz oranını %12.80 olarak belirlemiştir. Ancak bankanın uygulaması yatırım yapılacak miktara göre değişmektedir. Yatırılacak yutar ne kadar yüksekse o kadar yüksek faiz oranı uygulanır.
Halkbank 10.000 TL ayda ne kadar faiz getirir?
Halkbank vadeli hesap faiz oranını %17,75 olarak uygulamaktadır.