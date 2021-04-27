Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar için Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi imkanı veriyor. Bu kredi olanağı ile vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Salgın döneminde işten çıkarılan ve maddi zorluklar çeken vatandaşların, farklı bankalara yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Bu yarıyılda harcalamaları dolayısıyla kredi kartı borçları çoğalan alıcılar dağınık borçları ödemekte güçlük çekiyor. Uzun Bankalar ise vatandaşların maddi zorluklarını bir nebze olsun azaltabilmek için yeni kredi kampanyalarını hayata geçiriyor.
İNG Borç Kapatma Kredisi
İNG Bank müşterilerine borç kapatma kredisi kullanımlarında yüzde 1.49 faiz oranı sağlar. Banka bunun yanında 36 ay vade ve ödeme erteleme fırsatı sunar. Bankanın açıkladığı faiz oranı 50.000 TL'ye kadar olan krediler için geçerli.
Akbank Borç Kapatma Kredisi
Akbank bu tür durumda olan müşterilerine borç transfer kredisi imkanı sağlıyor. Banka özellikle birden fazla kredi kartı kullanan, borcunu ödemeyen, borçlarını dönüşümlü olarak kapatmaya çalışan müşterilerine 20.000 TL kredi olanağı sunuyor. Bankanın sunduğu bu kredi olanağında, müşterilerin tüm kredi kartı borçları kredi kapsamında kapatılıyor.