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    • Ekonomi
    • 28.04.2021 08:23
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    • 28.04.2021 08:23
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    10.000-20.000-50.000 TL , , , , borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa üzülmeyin!

    Kredi ve kredi kartı kullanımı son yarıyıllarda çoğalış gösterdi. Kredi kartı kullanımları 2020 senesinden itibaren kademeli bir artışa geçti. Faiz oranlarının yükselmesine karşın vatandaşların gereksinim kredisi kullanım oranları da artmış durumda. Bu süreçte kredi ve kredi kartı kullanımı yapan ancak borçlarını ödemekte zorlananlar için bankalar yapılandırma kredisi sağlıyorlar. Yapılandırma kredisi bu dönemde müşterilerine borçların tek bir çatı altında toplanmasını sağlar. Özellikle birkaç farklı bankadan ihtiyaç kredisi kullanan ve gelirinin önemli bir kesimini bankaların kredi taksitlerine harcayanlar için bankalar borçları tek çatı altında topluyorlar.

    takvim.com.tr
    Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa üzülmeyin! 10.000-20.000-50.000 TL...

    Farklı bankalara ait kredi kartlarını kullanan ve borçları dağılan vatandaşlar için Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi imkanı veriyor. Bu kredi olanağı ile vatandaşlar borçlarını tek bir ödeme altında toplayabilir ve aylık ödeme ile borçlarını kapatabilirler. Salgın döneminde işten çıkarılan ve maddi zorluklar çeken vatandaşların, farklı bankalara yüksek miktarda borcu olduğu ifade ediliyor. Kredi kartı kullanım oranlarının çok yükselmesinin ardından kişilerin borçları da yükseldi. Bu yarıyılda harcalamaları dolayısıyla kredi kartı borçları çoğalan alıcılar dağınık borçları ödemekte güçlük çekiyor. Uzun Bankalar ise vatandaşların maddi zorluklarını bir nebze olsun azaltabilmek için yeni kredi kampanyalarını hayata geçiriyor.

    İNG Borç Kapatma Kredisi

    İNG Bank müşterilerine borç kapatma kredisi kullanımlarında yüzde 1.49 faiz oranı sağlar. Banka bunun yanında 36 ay vade ve ödeme erteleme fırsatı sunar. Bankanın açıkladığı faiz oranı 50.000 TL'ye kadar olan krediler için geçerli.

    Akbank Borç Kapatma Kredisi

    Akbank bu tür durumda olan müşterilerine borç transfer kredisi imkanı sağlıyor. Banka özellikle birden fazla kredi kartı kullanan, borcunu ödemeyen, borçlarını dönüşümlü olarak kapatmaya çalışan müşterilerine 20.000 TL kredi olanağı sunuyor. Bankanın sunduğu bu kredi olanağında, müşterilerin tüm kredi kartı borçları kredi kapsamında kapatılıyor.

        İhtiyaç Kredisi Yapılandırma Kredisi Veren Bankalar

        Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank

        Garanti BBVA, Denizbank, İNG Bank, Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, QNB Finansbank, Yapı kredi Bankası ve Aktif Bank kredi kartı borçlarını yapılandırabilir. Bu bankaların dışında Akbank'ta müşterilerine 1 sene vadeli 20.00 TL limitli kredi kartı borçları adına yapılandırma kredisi veriyor.

        Borç Kapatma veya Transfer Kredisi İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

        Borç kapatma kredisi almak isteyenler yukarıda belirtilen bankalara giderek başvuru yapabilirler. Bu bankaların genel olarak aradığı şartlar borçlarla ilgili yasal takibin olmamasıdır. Banka borçlarınız yüzünden herhangi bir yasal sürecin başlatılmamış olması gerekmektedir.

        Ayrıca bu bankalar sizden gelir belgesi de istemektedir. Gelir belgesi ile birlikte ve yasal süreç içerisinde değilseniz borç kapatma kredisine başvuru yapabilirsiniz. Borç kapatma kredisinin taksitleri gelir belgenize göre düzenlenir ve maaşınızın yarısını geçmeyecek şekilde hesaplanır.

        İpotekli bir şekilde de borç kapatma kredisi veren bankalar bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen bankaların şubelerine giderek veya müşteri hizmetlerini arayarak detaylı bilgi elde edebilirsiniz. Borç kapatma kredisi başvurunuz onaylandığı zaman diğer bankalar üzerinde bulunan borçlarınızın tamamı kapatılacaktır.

        Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

        Birçok vatandaş bankalara borçlarını ödemekte zorlanmakta ve birden fazla bankaya borcu bulunmaktadır. Her bankaya ayrı tarihlerde borç ödeyen vatandaş, maddi ve manevi olarak yorulmaktadır.

        Hem maddi açıdan hem manevi açıdan rahatlamak için borç kapatma kredisi verileceği bazı bankalar tarafından açıklandı.

        Bu kredi ile tek bir banka üzerine borçlanacak ve borcunuzu tek bir bankaya belirlenen bir gün içerisinde ödeyebileceksiniz. Her ay farklı bankalara farklı günler içerisinde para yatırmak sizi yorabilir.

        Hesabınızı yapmakta zorlayabilir ve ekonomik açıdan düşüşe geçmenize neden olabilir. Bu nedenle borç kapatma kredisi alarak borcunuzu bir bankanın altında toplayarak daha rahat hesap kitap tutabilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi 10.000-20.000-50.000 TL Finansbank, TEB, Garanti, Akbank, borç kapatma kredisi... Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa üzülmeyin!