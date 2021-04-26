Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

Asya piyasalarında bakır, çelik ve demir gibi metallerin fiyatlarındaki hızlı yükseliş dikkati çekiyor. Bakırın libre fiyatı şu dakikalarda yüzde 1'in üzerindeki değer kazancıyla 4,39 dolardan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,2'lik sınırlı artışla 1.781 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bu hafta, salı günü kararları açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısından, para politikası ile ilgili herhangi bir değişiklik beklenmediğini ifade ederek, veri takviminde, cuma günü Çin'de PMI ve Japonya'da sanayi üretimi ve enflasyon verilerinin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde, cuma günü resmi tatil olması dolayısıyla geçen haftayı perşembe günü tamamlayan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,47 değer kaybetti. Endeks, perşembe günü tepki alımlarıyla yüzde 1,10 değer kazanarak 1.345,15 puana çıkarken, geçen hafta yüzde 3,8 yükselerek 8,3787'den kapanış yapan dolar/TL ise yeni haftaya 8,43 seviyesinde başladı.

Bu hafta perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanacak Enflasyon Raporu'nun, yurt içi piyasaların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ise Fed ve BoJ'un faiz kararı ile yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.