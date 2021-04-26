Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz işlemleri hakkında bilgiler vatandaşların sıkça araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna başvurunun ardından talepler toplanmıştı. Peki, Aydem borsada ne zaman işlem görecek? Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
AYDEM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Aydem halka arz sonuçları sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının bu hafta açıklanması beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte merak edilen diğer soruların yanıtı;
ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK
Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.
AYDEM ENERJİ HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.