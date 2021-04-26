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    • Ekonomi
    • 26.04.2021 08:55
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    • 26.04.2021 08:56
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    ? , ne zaman açıklanacak?

    Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz işlemlerine dair detaylar merakla araştırılıyor. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olarak belirlenmişti. Taleplerin toplanmasıyla birlikte gözler Aydem'in halka arz sonuçlarına ve borsada işlem göreceği güne çevrildi. Peki, ? , ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

    Aydem borsada ne zaman işlem görecek?

    Aydem Yenilenebilir Enerji halka arz işlemleri hakkında bilgiler vatandaşların sıkça araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna başvurunun ardından talepler toplanmıştı. Peki, Aydem borsada ne zaman işlem görecek? Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

    AYDEM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Aydem halka arz sonuçları sonuçlar henüz açıklanmadı. Aydem halka arz sonuçlarının bu hafta açıklanması beklenirken henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    İşte merak edilen diğer soruların yanıtı;

    ORANSAL DAĞITIM YAPILACAK

    Oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, konsorsiyum liderleri ve aracı kurumlar olmak üzere toplam 32 kurum iştirak edecek. Toplamda 110 milyon TL, ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 7 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak.

    AYDEM ENERJİ HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL-9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

    Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ, Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda.

        HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

        Toplamda 110 milyon TL; ek satış da dahil olmak üzere 130 milyon TL nominal değerli payı halka arz edecek şirketin 700 milyon TL olan sermayesi, 5 milyon TL artırılarak 705 milyon TL'ye çıkarılacak. Halka arz sürecinde, hisse başı fiyat aralığı 8,50 TL - 9,90 TL, talep toplama tarihleri ise 19-22 Nisan olarak belirlendi. Aydem Yenilenebilir Enerji'nin 29 Nisan tarihi itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
        Halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.; Türkiye'nin, tamamı yalnızca yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi konumunda bulunuyor.

        AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. HAKKINDA

        Aydem Enerji'nin yenilenebilir enerji üretimi alanında faaliyet gösteren şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji doğal kaynakların, çevrenin ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarının sürdürülebilirliğini gözeten yaklaşımıyla yenilenebilir enerjiyi odağına alıyor. 1995 yılında Türkiye'nin ilk özel hidroelektrik santralini hayata geçirme cesareti ile çıktığı yolculuğunda Aydem Yenilenebilir Enerji, yenilikçi yaklaşımı ile bugün ve gelecek için daha iyisini aramaya, Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamaya ve yenilenebilir enerji üretimiyle çevreye, topluma ve sonraki nesillere daha güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyor.
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        Haberler Ekonomi Aydem borsada ne zaman işlem görecek? Aydem halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?