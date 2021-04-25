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    • Ekonomi
    • 25.04.2021 12:38
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    • 25.04.2021 12:38
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    , ? kurucusu İlker Baş kimdir?

    Gündemde binlerce kişi , ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Son zamanlarda popular hale gelen kripto paralar ile olumsuz gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor ve yatırımcılarını isyan ettiren bir durum yaşandı. 'in kendi sitesinden faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasının ardından şirketin CEO'su İlker Baş’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Vebitcoin kurucusu İlker Baş kimdir? Araştırmaları da hız kazandı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Vebitcoin battı mı, kapandı mı?

    Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin kurucusu İlker Baş kimdir? Sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Thodex dolandırıcılığının ardından Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin skandalı da yaşandı ve yatırımcılarına kötü haber geldi, kurucusu İlker Baş gözaltına alındı. İşte konuya dair son dakika tüm gelişmeler…

    VEBİTCOİN BATTI MI?

    Kripto para borsasında Thodex'in ardından bir gelişme de Vebitcoin'de yaşandı. Thodex'in bakıma alındığı gün olan 20 Nisan'ın gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Vebitcoin, faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti.

    "Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."

    Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

        VEBİTCOİN KURUCUSU İLKER BAŞ KİMDİR?

        Vebitcoin Teknoloji Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketi Muğla'nın Menteşe ilçesinde 2017 yılında kurduğu biliniyor. İlker Baş, yaklaşık 4 yıllık şirketinin adresini sürekli değiştirdiği ortaya çıktı. Baş ilk olarak şirketi "Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 29A Menteşe, Muğla" adresinde kurdu.

        Sonrasında "Emirbeyazıt Mahallesi Avcılar Sokak No: 5/7 Menteşe, Muğla" adresine şirket merkezini taşıdı. Son olarak ise "Emirbeyazıt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi A Blok No: 10/2 Menteşe, Muğla" adresini şirket genel merkezi olarak belirledi.

        Şirketin ilk kuruluşunda İlker Baş 50 bin lira sermaye beyan etse de bunun sadece 12 bin 500 lirasını şirketin kasasına koydu.

        Kalan tutarı ise 24 ay içinde şirketin kasasına koymayı taahhüt etti. 2020 yılında şirket sermaye artırımı kararı alıyor ve 50 bin lira olan sermaye 1 milyon liraya çıkarıldı. Ancak ödenmiş olan 50 milyon sermayenin geri kalan 950 bin lirası 24 ay içinde ödenecek diye taahhüt edildi.
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        Haberler Ekonomi Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin kurucusu İlker Baş kimdir?