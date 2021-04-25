VEBİTCOİN BATTI MI?

Kripto para borsasında Thodex'in ardından bir gelişme de Vebitcoin'de yaşandı. Thodex'in bakıma alındığı gün olan 20 Nisan'ın gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Vebitcoin, faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti.

"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."