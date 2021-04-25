Vebitcoin battı mı, kapandı mı? Vebitcoin kurucusu İlker Baş kimdir? Sorularının yanıtları vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Thodex dolandırıcılığının ardından Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin skandalı da yaşandı ve yatırımcılarına kötü haber geldi, kurucusu İlker Baş gözaltına alındı. İşte konuya dair son dakika tüm gelişmeler…
VEBİTCOİN BATTI MI?
Kripto para borsasında Thodex'in ardından bir gelişme de Vebitcoin'de yaşandı. Thodex'in bakıma alındığı gün olan 20 Nisan'ın gece yarısında Vebitcoin de bakıma alındığı ve bu süreçten bu yana kapalı olduğu ortaya çıktı. Vebitcoin, faaliyetlerine içine girdiği finansal zor durumdan dolayı son verdiğini belirtti.
"Son dönemde kripto para sektöründe yaşanan gelişmelerden dolayı işlemlerimizde beklenenden çok daha fazla bir yoğunluk meydana geldi. Bu durumun finansal alanda şirket olarak bizi çok zorlu bir sürece sürüklediğini üzülerek belirtmek isteriz. Tüm düzenlemeleri ve hak taleplerinizi gerçekleştirebilmek adına faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık. Size en yakın sürede bilgilendirme sağlayacağız."
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, işlemlerini durdurduğunu açıklayan kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Villasına 2 kişinin girmeye çalışmasının ardından eşi ve 2 çocuğu ile birlikte Menteşe ilçe merkezindeki evine taşınan İlker Baş, dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.