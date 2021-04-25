Kaymakamlıklardan dar gelirlilere kirasını ödeyemeyenlere kira yardım parası! İşte başvuru adresi ve kaç TL ödenir?

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kira Yardım desteteğini almak için talep edilen tüm koşulların sağlanması gerekiyor. İlk koşul ise gelir şartı; vatandaşların kira yardımı alabilmeleri için aylık hane gelirlerinin belli rakamın altında olması ve ihtiyaçlarının olması gerekiyor.

* Kira yardımı ödemeleri sigortalı olarak çalışanlara, emekli, dul, yetim veya ölüm aylığı alanlara, evi arabası veya başka gayrimenkulü olanlara ödenmiyor. Yardımlar belli bir gelir seviyesinin altında bulunan vatandaşlara sağlanıyor.