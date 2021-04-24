Türkiye'deki kripto para işlem platformlarının teker teker kapanması ve yüzbinlerce vatandaşın mağdur olması, yeni düzenlemeleri gündeme getirmişti. Milyar dolarlık vurgun ve işin içine terör örgütlerinin de girmesi üzerine, kapsamlı bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, SPK ve BDDK'nın yürüttüğü kanuni düzenleme çerçevesinin iki hafta içinde tamamlanacağı öğrenildi.