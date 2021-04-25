Borsa İstanbul'da BIST 100'de bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi yüzde 2,62 ile Anadolu Efes, yüzde 1,07 ile Jantsa Jant izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 22,39 ile Odaş Elektrik, yüzde 17,85 ile Kartonsan, yüzde 16,81 ile Esenboğa oldu.
SİNEMAYA 25 MİLYON LİRA
Kültür Bakanlığı, 2021 yılında sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağlandı. Destekleme kurulunun toplantısında 7 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 5 milyon 250 bin lira, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 18 milyon 600 bin lira destek sağlandı.
ŞAMPİYONLARA EĞİTİM DESTEĞİ
Dünya çapındaki başarılarıyla bilim, sanat, teknoloji, müzik ve spor gibi alanlarda ilham veren çocuklar, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Çocukları" projesinde buluştu. Proje ile uluslararası başarı kazanmış çocuklar eğitim desteği için ayyildizincocuklari.org adresinden başvuracak.