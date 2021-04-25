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    Borsada lider (Ekonomi haberleri)

    Borsa İstanbul’da BIST 100’de bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile oldu. Fenerbahçe’yi yüzde 2,62 ile , yüzde 1,07 ile Jantsa Jant izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 22,39 ile , yüzde 17,85 ile Kartonsan, yüzde 16,81 ile oldu.

    Borsada lider Fenerbahçe

    Borsa İstanbul'da BIST 100'de bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi yüzde 2,62 ile Anadolu Efes, yüzde 1,07 ile Jantsa Jant izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 22,39 ile Odaş Elektrik, yüzde 17,85 ile Kartonsan, yüzde 16,81 ile Esenboğa oldu.

    SİNEMAYA 25 MİLYON LİRA
    Kültür Bakanlığı, 2021 yılında sinema sektörüne 26 proje için 25 milyon 50 bin lira destek sağlandı. Destekleme kurulunun toplantısında 7 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım' projesine 5 milyon 250 bin lira, 16 'Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım' projesine 18 milyon 600 bin lira destek sağlandı.

    ŞAMPİYONLARA EĞİTİM DESTEĞİ
    Dünya çapındaki başarılarıyla bilim, sanat, teknoloji, müzik ve spor gibi alanlarda ilham veren çocuklar, Cengiz Holding'in "Ay Yıldızın Çocukları" projesinde buluştu. Proje ile uluslararası başarı kazanmış çocuklar eğitim desteği için ayyildizincocuklari.org adresinden başvuracak.

        TWITTER'IN YASAĞI KALKTI
        Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter'a verilen reklam yasağının kaldırıldığını açıkladı. Sayan, reklam yasağının, Twitter'ın Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme yükümlüğünü yerine getirmesi dolayısıyla 22 Nisan'da verilen kararla kaldırıldığını bildirdi.

        KAPALI İŞYERI KİRA ÖDEMEYECEK
        AK Parti, yargı reform paketi kapsamında kira sözleşmeleri ile ilgili önemli bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Yasa çıktığında pandemi, savaş gibi olağanüstü durumlarda devlet kararı ile faaliyetlerine ara verilen işyerleri kira ödemek zorunda kalmayacak. Değişiklik kapsamında Borçlar Yasasına bir hüküm eklenmesi düşünülüyor. Mevcut sistemde bu tür uzlaşmazlıklar halinde mahkemeye dava açılması gerekiyor. Yeni düzenleme ile karar alındığında otomatik olarak kira ödemememe süreci de başlayacak. Yapılan çalışmada, ev sahiplerinin de sıkıntı yaşamaması için kiranın belli oranının ödenmesi alternatif üzerinde de duruluyor. ZÜBEYDE YALÇIN

        VETERİNERE ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
        Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, kamuda beşeri sağlık sınıfı personeli için uygulanan fiili hizmet zammı ve iyileştirmelerinden veteriner hekimlerin de yararlandırılması gerektiğini bildirdi. Eroğlu, "Zor şartlarda ve riski yüksek işlerde çalışan veteriner hekimler, kamudaki beşeri sağlık sınıfı personel için uygulanan fiili hizmet zammı ve iyileştirmelerinden yararlandırılmalı." diye konuştu.
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        Haberler Ekonomi Borsada lider Fenerbahçe (Ekonomi haberleri)