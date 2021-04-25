Borsa İstanbul'da BIST 100'de bu hafta en çok yükselen yüzde 16,14 ile Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi yüzde 2,62 ile Anadolu Efes, yüzde 1,07 ile Jantsa Jant izledi. En çok değer kaybedenler ise yüzde 22,39 ile Odaş Elektrik, yüzde 17,85 ile Kartonsan, yüzde 16,81 ile Esenboğa oldu.