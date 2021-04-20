AVM ve cadde mağazaları için kira çağrısı: AVM mağazaları indirim yapılmasını istiyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Covid-19 tedbirleri kapsamında, mağazaların açık kaldıkları sürenin haftada 40 saatin altına indiğini belirterek, "Kira bedelleri işletmelerin yükünü ağırlaştırıyor. Kiraya vereni de kiracıları da mağdur etmeyecek bir yöntem geliştirmek gerek" dedi.



CİRO PAYI TEKLİFİ GELDİ



Şu anda mağazaların, alışveriş merkezlerine kira ile birlikte ayrıca cirodan pay ödediğini anlatan Avdagiç, "Markalar, 'ciro kirası sistemi' şeklinde tanımlanan kira yerine cirodan verilen payı artırma görüşünde birleşiyor" diye konuştu.

Benzer sorunun alışveriş merkezleri ile birlikte cadde mağazalarında da yaşandığını belirten Agdaviç, "İstanbul'un Paris, Roma, Londra gibi çok önemli bir alışveriş destinasyonu olma vasfını ve avantajını salgın sonrası için korumalıyız. Salgın sonrasında marka mağazacılığımız, özellikle turizmin canlanmasında en büyük rolü oynayacaktır" ifadesini kullandı.