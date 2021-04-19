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    Bir ilke imza attı: TOGG'a tasarım ödülü

    Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2022'nin son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden 'da, 'den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu.

    TOGG'a tasarım ödülü

    Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2022'nin son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award'da, 'den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu

    TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 ülkesi ile , ve 'da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor" dedi.

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    Haberler Ekonomi Bir ilke imza attı: TOGG'a tasarım ödülü