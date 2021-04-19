Bir ilke imza attı: TOGG'a tasarım ödülü

Türkıye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), 2022'nin son çeyreğinde ilk seri versiyonunu banttan indireceği C-SUV modeli ile dünyanın en prestijli tasarım ödüllerinden iF Design Award'da, Türkiye'den mobilite alanında ödül kazanan ilk marka oldu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Kültürümüzden ilham alarak geliştirdiğimiz ve şu ana kadar 27 AB ülkesi ile Çin, Japonya ve Rusya'da tescillediğimiz özgün tasarımımızın, böylesine nitelikli bir ödülle taçlandırılması bizleri daha iyisini yapmak konusunda yüreklendiriyor" dedi.