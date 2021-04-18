Faizler törpülendi!! 50.000 TL indirim! Peş peşe belli oldu ve açıklandı. Otomobil satın almak isteyenlerin akıllarında kampanyaların tekrarlanıp tekrarlanmayacağı kaldı. Sıfır araç alacak vatandaş 2021 yılı sıfır araç kampanyalarını araştırıyor. Belli bir vadeye kadar faizler sıfırlanırken indirim tarafında ise rakam 50.000 TL'yi buldu. Bu bağlamda Dacia, Peugeot, Opel, Seat, Toyota, Renault, Fiat, Kia, Honda, Volkswagen Nisan ayı sıfır araç kampanyaları detayları sayfamızda yer alıyor. Nisan ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Renault, ay sonuna kadar makyajlı Megane Sedan modelini 194 bin 900 TL'den başlayan fiyat ve aylık 2 bin 500 TL taksit seçeneği ile satışa sunduğunu açıkladı.
2021 Fiat Egea'nın fiyat listesi açıklandı
Fiat Egea'nın fiyat listesini okuyucularımız için, nisan ayına özel güncel fiyatları sizler için listeledik. İşte 2021 Fiat Egea'nın nisan ayı fiyat listesi
Türkiye'de pek çok otomotiv markası nisan ayına zamlı giriş yaptı. Bunlardan birisi de "fiyat performans" ürünü olarak görülen Fiat Egea oldu. Zam oranı araba alma hayali kuranları üzdü. En boş pakete 10 bin lira zam yapılırken, en dolu pakete 62 bin lira birden zam geldi. En uygun fiyat ise 1.4 benzin easy paket 142.900 TL olarak satışa sunuldu.
En üst paket olan lounge Mart ayında 224. 900 TL'den satılıyordu. Baz modelde nisan ayına özel 1.6 dizel en boş paket easy modeli yüzde 50'lik dilimde kalarak 223.900 TL olarak satışa sunuluyor.
İşte Fiat Egea'nın 2021 Mart ayına özel fiyat listesi
1.4 Fire 95 HP Easy Manuel Benzinli
Tavsiye Edilen Fiyatı: 142.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Easy Manuel Dizel
Tavsiye Edilen Fiyatı: 184.900 TL
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli
Tavsiye Edilen Fiyatı: 223.900 TL
Sıfır Fiat Egea fiyatları
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel
Tavsiye Edilen Fiyatı: 163.900 TL