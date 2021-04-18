Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?



Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?



Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.

Emekliler ikramiyelerini ne zaman alabilecekler?



Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenmesi için hazırlık yapılıyor. Tam tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

Yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi?



İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

Kaç lira ödeniyor?



Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu yıl ise ikramiyelerin enflasyon oranında artırılması gündeme geldi.