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    • Ekonomi
    • 18.04.2021 12:07
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    • 18.04.2021 12:08
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    ? Zam oranı belli oldu mu? ?

    Ülkemizdeki 13 milyondan fazla emekli vatandaş ? Zam oranı belli oldu mu? Sorusuna yanıt arıyor. Gündemde düşmeyen konular arasında yer alan zam olayı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. 2018 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramı olarak her yıl verilen ikramiyelerle ilgili son gelişme nedir? ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İşte detaylar…

    takvim.com.tr
    Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar?

    Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar? Zam oranı belli oldu mu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorularının cevapları milyonlarca kişi tarafından arama motorları üzerinden araştırılır oldu. Günlerdir merakla açıklanması beklenen emekli ikramiyesi zam oranı ile ilgili bilgiler geldi mi? Vatandaşlara ekonomik olarak katkı sağlayan bu ödemelerden kimler yararlanabiliyor? İşte emekli bayram ikramiyesine dair son gelişmeler…

    EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde yaptığı konuşmasında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramında ödenecek bayram ikramiyesinin Mayıs ayı başında yatırılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerine enflasyon oranına göre zam yapılacağını açıkladı.

    Ancak henüz zammın oranı henüz belli olmadı..

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hemen hemen 3 sene evvel emekli vatandaşlarımıza dini bayramlarda 1000'er Türk lirası ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı anında başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazan ayındaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ortasında yapacağız. En düşük emekli maaşını 1500 Türk lirasına çıkartarak emeklilerimizin mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 Türk lirasından başladığını anımsatmak isterim."

        EMEKLİ İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

        SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

        İkramiye için başvuru gerekiyor mu?

        Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor.
        Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak.

        Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?

        Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek.

        İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?

        Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.

        Emekliler ikramiyelerini ne zaman alabilecekler?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı ikramiyesinin Mayıs'ın ilk haftası ödenmesi için hazırlık yapılıyor. Tam tarihi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak.

        Yeni emekli olanlar da ikramiye alabilecek mi?

        İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl yapılan değişiklikle bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar aylık bağlananlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

        Kaç lira ödeniyor?

        Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Bu yıl ise ikramiyelerin enflasyon oranında artırılması gündeme geldi.
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        Haberler Ekonomi Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar? Zam oranı belli oldu mu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?