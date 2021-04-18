Emekli bayram ikramiyeleri ne kadar? Zam oranı belli oldu mu? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorularının cevapları milyonlarca kişi tarafından arama motorları üzerinden araştırılır oldu. Günlerdir merakla açıklanması beklenen emekli ikramiyesi zam oranı ile ilgili bilgiler geldi mi? Vatandaşlara ekonomik olarak katkı sağlayan bu ödemelerden kimler yararlanabiliyor? İşte emekli bayram ikramiyesine dair son gelişmeler…
EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği üyelerini kabulünde yaptığı konuşmasında emekli bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramında ödenecek bayram ikramiyesinin Mayıs ayı başında yatırılacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerine enflasyon oranına göre zam yapılacağını açıkladı.
Ancak henüz zammın oranı henüz belli olmadı..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Hemen hemen 3 sene evvel emekli vatandaşlarımıza dini bayramlarda 1000'er Türk lirası ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı anında başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazan ayındaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini ise temmuz ortasında yapacağız. En düşük emekli maaşını 1500 Türk lirasına çıkartarak emeklilerimizin mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 Türk lirasından başladığını anımsatmak isterim."