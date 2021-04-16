Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılmıyor mu? Bitcoin ve alt coinler yasaklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konuyla ilgili önemli bir duyuru yaptı ve yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki son dönemde popular hale gelen kripto paralar ile ödeme yapmak yasaklandı mı? İşte ayrıntılar…
KRİPTO PARA YASAKLANDI MI?
Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.
YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!
Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.
Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.