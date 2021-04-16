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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 17:22
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    • 16.04.2021 17:27
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    ? ? Merkez Bankası kararı…

    Gündemde binlerce kişi ? Sorusuna yanıt arıyor. Son zamanlarda oldukça popular hale gelen ve yatırım aracı olarka kullanılmaya başlanan ? Merkez Bankası (TCMB), “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” hazırladı ve Resmi Gazete’de yayımlandıi detaylar ise merakla incelenmeye başlandı. Peki kripto paralar artık kullanılmayacak mı?

    takvim.com.tr
    Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılmıyor mu?

    Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılmıyor mu? Bitcoin ve alt coinler yasaklandı mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) konuyla ilgili önemli bir duyuru yaptı ve yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki son dönemde popular hale gelen kripto paralar ile ödeme yapmak yasaklandı mı? İşte ayrıntılar…

    KRİPTO PARA YASAKLANDI MI?

    Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

    YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    Yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılmamasına, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık etmemesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlandı.

    Yönetmeliğin uygulanmasında kripto varlık; dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade ediyor.

        30 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

        Yönetmeliğe göre, kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

        Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek ve bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak. Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

        Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik, 30 Nisan'da yürürlüğe girecek.

        TÜRKIYE CUMHURIYET MERKEZ BANKASI'NDAN DUYURU GELDİ!

        TCMB duyurusunda,
        "Kripto varlıklar;
        - herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması,
        - merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi,
        - anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi,

        - cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması,
        gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır" uyarısı yapıldı.
        Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kulanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığına da dikkat çekilen duyuruda, "Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zaafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir" denildi ve eklendi:

        "Bu kapsamda, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunda yer alan yetkiler çerçevesinde "Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik" yürürlüğe konulmuştur."
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        Haberler Ekonomi Türkiye'de artık kripto para ile ödeme yapılmıyor mu? Bitcoin ve alt coinler yasaklandı mı? Merkez Bankası kararı…