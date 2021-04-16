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    • 16.04.2021 17:56
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    16 Nisan altın piyasasında son durum! Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...

    'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 TL'den tamamladı. Peki, Lira(Tam) Ziynet, Yarım Ziynet, Çeyrek Ziynet, altın ne kadar? İşte merak edilen detaylar ve altın piyasasında son durum...

    Altın piyasasında son durum! Gram fiyatı...

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan tamamladı.



    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem gördü.



    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,80 458,00 461,00 461,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.017,00 3.038,00 3.038,00 3.059,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,50 421,50 420,50 424,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.948,00 2.968,00 2.969,00 2.989,00
    Yarım Ziynet 1.474,00 1.484,00 1.484,00 1.494,00
    Çeyrek Ziynet 737,00 742,00 742,00 747,00

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    Haberler Ekonomi 16 Nisan altın piyasasında son durum! Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...