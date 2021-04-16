İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem gördü.

16 Nisan altın piyasasında son durum! Cumhuriyet, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte detaylar...